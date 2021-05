Bản hit của Sandara Park xuất hiện trong phim xác sống

Bản phối lại ca khúc “In or Out” được sử dụng trong bộ phim “Army of the Dead”.

Mới đây, tài khoản YouTube chính thức của dịch vụ xem video trực tuyến Netflix tại Philippines đã đăng tải một video dài hơn 3 phút cắt ra từ phim Army of the Dead. Trích đoạn nhan đề Army of the Dead: In or Out ghi lại cảnh nhóm nhạc thây ma trình bày một ca khúc sôi động bằng tiếng Philippines.

Kiểu tóc cây dừa của một thây ma nữ trong video của Netflix gợi nhắc tạo hình Sandara Park thời kỳ mới ra mắt cùng 2NE1. Ảnh: Netflix Philippines.

Khán giả nhanh chóng nhận ra ca khúc nhạc phim Army of the Dead chính là bài hit một thời In or Out của Sandara Park, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc 2NE1. Dù bản thu mới được phối lại bắt tai hơn, với lời ca đã chỉnh sửa cho hợp với nội dung phim, giai điệu bài hát và đoạn điệp khúc “In or out, am I in or out” vẫn được bảo toàn.

Army of the Dead là tác phẩm mới của đạo diễn Zack Snyder, thuộc thể loại hành động với nội dung kết hợp giữa yếu tố trộm cướp (heist) và đề tài xác sống. Trong phim, nhân vật chính Scott Ward (Dave Bautista) được chiêu mộ để lên kế hoạch và cầm đầu một vụ cướp nhà băng vô tiền khoáng hậu.

Phim chính thức phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix từ ngày 21/5.

Hình ảnh Sandara Park khi mới gia nhập ngành giải trí Philippines 17 năm trước. Ảnh: Naver.

Trước khi ra mắt tại Hàn Quốc với tư cách thành viên 2NE1, Sandara Park từng hoạt động nghệ thuật tại Philippines. Năm 2004, cô là một trong các thí sinh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Star Circle Quest tổ chức tại quốc gia này và đoạt ngôi á quân.

Rời cuộc thi, Sandara Park góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình tại Philippines song song lấn sân thị trường âm nhạc.