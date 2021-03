Bản hit của nữ ca sĩ 18 tuổi thống trị bảng xếp hạng Anh quốc 2 tháng

Ca khúc “Drivers License” của Olivia Rodrigo thành công duy trì ngôi quán quân UK Singles Chart đến tuần thứ tám.

Music-News đưa tin ca khúc Drivers License của Olivia Rodrigo giành vị trí số một trên UK Singles Chart ở tuần thứ tám phát hành. Trong khi đó, Bed - sản phẩm âm nhạc đánh dấu cuộc hợp tác của Joel Corry, RAYE và David Guetta - là đĩa đơn mới phát hành xếp vị trí cao nhất. Ca khúc hiện xếp hạng 20.

Drivers License là ca khúc có số lượt phát trực tuyến cao nhất tuần qua tại xứ sở sương mù, với 5,1 triệu lần. Đứng thứ hai là bản remix Wellerman của Nathan Evans, 220 Kid và Billen Ted. Calling My Phone của Lil Tjay và 6Lack xếp thứ ba.

Hình ảnh trong MV Drivers License của Olivia Rodrigo. Ảnh: NME.

Trong top 10, ca khúc Friday của Riton & Nightcrawlers kết hợp cùng Mufasa và Hypeman thăng hai bậc và tạm dừng chân ở vị trí số 5. Your Love (9pm) của ATB, Topic và A7S tiếp tục tăng hạng sau sáu tuần liên tiếp, đứng thứ 12. My Head & My Heart của Ava Max nhảy sáu bậc, xếp thứ 19 sau khi MV ca khúc được phát hành.

Drivers License mới là đĩa đơn đầu tay của nữ ca sĩ người Mỹ Olivia Rodrigo. Ca khúc đóng vai trò mở đường cho EP sắp phát hành của cô gái vừa bước sang tuổi 18.

Thuộc dòng pop power, Drivers License ghi điểm nhờ tiếng đàn piano du dương, giọng hát cao của Rodrigo, và phần lời xoay quanh nỗi đau khi tình yêu tan vỡ.

Không chỉ thống trị tại Anh, Drivers License từng dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Hy Lạp, Ireland, Hà Lan... Riêng tại quê hương nước Mỹ, bản hit của Olivia Rodrigo có bảy tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.