Bàn giao biệt thự Phoenix Legend Hạ Long

Ngày 1/11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát đã tổ chức lễ bàn giao khu biệt thự Phoenix Legend Villas cho những chủ nhân đầu tiên.

Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences là dự án được chủ đầu tư Thuận Phát dành nhiều tâm huyết kiến tạo và phát triển.

Dự án đã đạt giải “Dự án nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp nhất khu vực Đông Nam Á 2018” (Best Resort Architectural Design Southeast Asia 2018) và “Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tốt nhất Đông Nam Á 2018” (Best Luxury Resort Development Southeast Asia 2018) do Dot Property Vietnam Awards bình chọn.

Đại diện chủ đầu tư Thuận Phát trao chìa khóa, hoa và quà cho chủ sở hữu biệt thự.

Dự án được quy hoạch với 2 phân khu cao cấp gồm hữu hạn 26 căn biệt thự Phoenix Legend Villas, 2 tòa tháp được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Accor với thương hiệu MGallery. Không chỉ mang đến diện mạo mới ngay trung tâm du lịch của thành phố Hạ Long, dự án còn hứa hẹn tiềm năng sinh lời hiệu quả cho chủ nhân tương lai khi sở hữu một sản phẩm bất động sản cao cấp trong lòng vịnh di sản.

Bà Vũ Thị Thanh Huyên, Tổng giám đốc Công ty Thuận Phát, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực mang đến một phong cách sống tinh tế, thượng lưu cho những chủ nhân của biệt thự Phoenix Legend. Bằng việc chăm chút từng sản phẩm biệt thự và đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện, vận hành của 2 tòa tháp theo tiêu chuẩn 5 sao MGallery của Tập đoàn Accor, chúng tôi mong muốn tất cả cư dân tại đây sẽ được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn, an tâm và sống động”.

Phoenix Legend Ha Long được Dot Property Vietnam Awards bình chọn là “Dự án nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp nhất khu vực Đông Nam Á 2018”.

Khu biệt thự đã được hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan sân vườn; hệ thống đường nội bộ đã cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng cho sử dụng. Một số tiện ích thiết yếu phục vụ cho cuộc sống của cư dân cũng đã được hoàn thành như cáp điện, hệ thống thoát nước được lắp đặt hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng để khách mua nhà có thể chuyển vào hoàn thiện nội thất và an cư sớm.

Mỗi chủ nhân biệt thự khi nhận bàn giao sẽ nhận được bộ quà tặng tri ân đặc biệt từ chủ đầu tư. Bên cạnh đó, ngoài hệ thống dịch vụ tiện ích sẵn có tại phân khu thấp tầng, chủ nhân của mỗi biệt thự sẽ được sở hữu một không gian riêng tại phòng tranh và cigars lounge tại tầng 20 của khách sạn Phoenix Legend - MGallery, cùng nhiều dịch vụ, tiện ích tiêu chuẩn 5 sao của Accor.

Với chất lượng và tiến độ thi công vượt trội cùng sự chỉn chu trong quá trình triển khai dự án của chủ đầu tư Thuận Phát, các khách hàng mua đầu tư hay an cư tại dự án Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences có thể an tâm về chất lượng xây dựng cũng như giá trị gia tăng của dự án trong tương lai.