Bàn giao 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an tỉnh Phú Yên bàn giao cho phía Trung Quốc 8 công dân vượt biên trái phép vào Việt Nam. Cảnh sát cũng truy tìm một người Trung Quốc đang bỏ trốn.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Yên, vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao cho phía Trung Quốc 8 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Công tác bàn giao được thực hiện tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, chiều 20/1.

Như Zing đã thông tin, nhận tin trình báo của người dân, sáng ngày 28/12/2020, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên phát hiện 16 người đang ngồi uống nước trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa.

Xe khách chở nhóm người Trung Quốc vào TP.HCM. Ảnh công an cung cấp.

Những người này đi trên xe khách biển số TP.HCM theo hướng Bắc - Nam. Tại thời điểm kiểm tra có 8 người Việt Nam, gồm cả tài xế và 9 người Trung Quốc.

Qua kiểm tra thì 9 người Trung Quốc không mang theo hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ chứng minh nhập cảnh Việt Nam hợp pháp.

Trong quá trình kiểm tra, một người Trung Quốc trong nhóm trên đã bỏ trốn lên núi, đến nay vẫn chưa tìm thấy. 15 người còn lại được đến khu cách ly tập trung.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, nhóm người Trung Quốc khai nhận đang trên đường vượt biên sang Campuchia kiếm việc làm.

Trước khi vào Việt Nam, nhóm người Trung Quốc đã lên mạng Internet tìm cách sang Campuchia và được hướng dẫn đến một địa điểm ở Nam Ninh (Trung Quốc) sẽ có người đón, dẫn sang Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhóm 9 người đến bến xe Thượng Lý (TP Hải Phòng) bắt xe vào TP.HCM.

Đến ngày 28/12/2020, khi xe đến địa phận tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Trước khi bàn giao cho phía Trung Quốc, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 người trên về hành vi Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, với số tiền 4 triệu đồng/người.

Ngoài ra, 8 người trên phải chi trả chi phí liên quan đến quá trình cách ly, phòng dịch theo quy định.