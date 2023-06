Bàn giao 3 người bị bắt làm con tin vụ tấn công UBND xã ở Đắk Lắk

Bộ Công an thông tin về vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk

Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt nhóm người dùng súng tấn công 2 trụ sở công an xã làm một số đồng chí công an, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương.