Trong tháng 5, công an cả nước triệt phá nhiều đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và bàn giao 137 người nước ngoài nhập cảnh "chui" vào Việt Nam.

Ngày 25/5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác công an tháng 5, tổng kết công tác bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết trong tháng 5, lực lượng chức năng toàn quốc phát hiện 154 vụ phạm pháp, bắt giữ 246 người liên quan các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, công an cả nước bóc gỡ nhiều đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, bàn giao 137 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho cơ quan chức năng để làm thủ tục trao trả.

Trong tháng 5, công an cả nước bàn giao 137 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối với nhiệm vụ dịp bầu cử, người phát ngôn của Bộ Công an nhấn mạnh toàn lực lượng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện này. Ngoài ra, phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, tập trung bóc gỡ các nhóm tổ chức cho công dân nhập cảnh vào lao động trái phép tại Việt Nam, gây nguy cơ lây lan dịch.

Đại tướng Tô Lâm cũng lưu ý công an các địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chip.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công an yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong khi làm nhiệm vụ.