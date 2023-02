Bạn gặp đúng người nhưng vẫn không hạnh phúc

Nhiều người vẫn tin rằng mối quan hệ lãng mạn sẽ giúp họ tận hưởng hạnh phúc. Song, họ chỉ càng mệt mỏi hơn khi cố tìm kiếm tình yêu thay vì tập trung vào chính mình.

Bạn chỉ ngộ nhận khi tin mối quan hệ lãng mạn sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn cho mình. Ảnh minh họa: Jini Phm/Pexels.

“Tôi chỉ tìm được hạnh phúc nếu có cô/anh ấy”.

“Tôi luôn muốn tình yêu lãng mạn, song lại chẳng hài lòng dù đã đạt được nguyện vọng đó”.

Nếu cũng có suy nghĩ tương tự, có thể bạn đang ngộ nhận về lý do làm nên hạnh phúc trong tình yêu. Điều này dần trở nên phổ biến trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Nhìn vào hình ảnh, video ghi lại hoạt động của đôi tình nhân nào đó, nhiều người nghĩ phải làm theo như thế để thực sự có cảm giác hạnh phúc.

Trong khi đó, nhà văn Jamie Varon lại cho rằng mối quan hệ lãng mạn không thực sự mang lại cảm giác mãn nguyện như nhiều người tưởng tượng.

Dưới đây là một số lý do khiến bạn không hài lòng dù đang có tình yêu và cách để thực sự hạnh phúc, theo The Every Girl.

Lệ thuộc, tự kìm hãm sự phát triển bản thân là những lý do khiến bạn khó hài lòng với tình yêu hiện tại. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Nguyên do

Theo Varon, có nhiều nguyên nhân khiến một số người trẻ mang cảm giác chán chường dù đã thành công trong việc tạo dựng mối quan hệ với người trong mộng.

Trước hết, tình yêu không thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận bản thân.

Thông thường, chúng ta thường kỳ vọng nửa kia sẽ khen ngợi, công nhận mình ở nhiều khía cạnh. Đồng thời, việc khoe khoang về tình yêu mới trên Internet cũng mang lại khoái cảm cho không ít cá nhân thiếu tự tin.

Tuy nhiên, bạn đã phạm sai lầm nếu chỉ dựa vào ánh nhìn và sự đánh giá từ người ấy hoặc bất kỳ ai.

Nói cách khác, việc bước vào mối quan hệ không thể khiến một người tự ti có niềm tin lớn hơn vào bản thân. Bởi ngay lúc đối phương rời đi, bạn sẽ lại tin mình kém cỏi vô dụng như trước đây.

Ngoài ra, niềm vui cũng khó tồn tại lâu khi chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào đối tác. Thay vì tự phát triển để cùng đồng hành, bạn lại cho phép người kia kiểm soát tâm tư, cuộc sống và tương lai của mình.

Việc này dễ tạo cảm giác an toàn ở giai đoạn mới yêu. Tuy nhiên, nếu kéo dài, bạn sẽ khiến mối quan hệ trở nên độc hại, không thể thoát ra.

Đồng thời, người đang yêu có xu hướng tự cản trở sự phát triển của mình. Trong nghiên cứu hồi 2016, chuyên gia tâm lý Bella DePaulo (Mỹ) tin rằng cá nhân độc thân có quyền tự quyết, lựa chọn trải nghiệm linh hoạt hơn nhóm đối lập.

“Chúng ta thường có xu hướng đánh mất danh tính khi yêu, nghĩa là xây dựng nhận thức về ‘chúng tôi’, thay vì hướng về bản thân. Dần dần, bản sắc riêng bị đánh mất và bạn sẽ sụp đổ dần dù tình cảm đôi bên không gặp vấn đề nghiêm trọng”, DePaulo nói.

Cuối cùng, bạn khó cảm nhận sự trọn vẹn khi yêu nếu chỉ cố lấp đầy khoảng trống trong lòng. Thực tế, cảm giác cô đơn, buồn tủi chẳng bao giờ biến mất dù chúng ta cố gắng bao nhiêu để gầy dựng cảm giác lãng mạn.

Tóm lại, hãy chấp nhận rằng một mối quan hệ mới chưa bao giờ là giải pháp cho những nỗi đau của bạn trong quá khứ.

Cần hiểu rằng hạnh phúc của bạn không đến từ việc có tình yêu hay không. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Lối ra

Sau khi nhận ra những vấn đề khiến mình luôn thấy thiếu thốn khi yêu, đã tới lúc bạn bắt tay vào giải quyết từng chút một.

Tập trung cho chính mình: Hãy tin rằng bạn sẽ hạnh phúc khi hài lòng và không ngừng đầu tư phát triển bản thân.

Trước khi nghĩ đến lợi ích đôi bên, bạn cần quan tâm hơn đến cảm xúc và quyền tự chủ, tự quyết. Thay vì bám dính nhau, cả hai nên dành thời gian cho sở thích và hoạt động theo sở thích cá nhân.

Nhờ đó, bạn và đối phương đều tôn trọng và duy trì thời gian cho riêng mình, song song với việc ở bên cạnh nhau.

Trung thực với cảm xúc: Chúng ta thường lao vào yêu đương với mục đích che đậy trạng thái buồn bã, cô đơn và thiếu tự trọng. Theo nhiều chuyên gia tâm lý về mối quan hệ, điều bạn cần là đối diện với chúng.

Dù đau đớn, đây vẫn được xem là cơ sở để cá nhân biết mình đang mắc kẹt ở đâu, cũng như cần làm gì để cân bằng cuộc sống. Bên cạnh đó, mở lòng để yêu trở lại khi đã được chữa lành mới là cách để thu hút đối tượng thực sự phù hợp.

Biết thế nào là đủ: Hạnh phúc là một trạng thái của tâm trí, chứ không phải là điều gì đó xảy ra với chúng ta. Nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh cuộc sống hay ai bước vào cuộc sống của chúng ta.

Vì thế, thay vì tập trung vào thứ chưa có, hãy trân trọng và phát triển điều bạn sẵn có. Cho dù độc thân hay đang hẹn hò, lòng biết ơn sẽ giúp bạn tự tạo ra niềm vui riêng mà không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.