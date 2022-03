Bạn gái Tom Hiddleston sắp gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Zawe Ashton - vợ sắp cưới của Tom Hiddleston - là nghệ sĩ đa năng. Cô sinh ra trong gia đình quý tộc có ông ngoại là tổng thống và thủ tướng của Uganda vào những năm 1980.

Ngày 17/3, sau khi Tom Hiddleston và Zawe Ashton xuất hiện ở buổi trao giải BAFTA (giải thưởng Điện ảnh của Viện hàn lâm Vương quốc Anh), khán giả nhận định họ đã đính hôn khi thấy Ashton đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út. Sau đó, People xác nhận thông tin này.

Lần gần nhất công khai chuyện tình cảm của Tom Hiddleston và nửa kia là buổi lễ trao giải Tony vào tháng 9/2021.

Chia sẻ với Telegraph, ngôi sao Loki nói: "Mỗi người đều có quyền có cuộc sống riêng tư". Nam diễn viên khẳng định là người công chúng nhưng anh muốn bản thân được sống bình lặng. Với anh, công việc và đời tư là hai thứ tách rời.



Tom Hiddleston và Zawe Ashton xuất hiện chung lần đầu vào năm 2021. Ảnh: SCMP.

Có ông ngoại là cựu thủ tướng

Hôn phu của Tom Hiddleston, Zawe Ashton, được nhận định có sự nghiệp rực rỡ không kém chồng tương lai của cô. Sắp tới, cặp sao cùng góp mặt trong Marvel Cinematic Universe.

Zawe Ashton sinh ra trong gia đình quý tộc ở Anh. Cô có mẹ là người Uganda và cha là người Anh. Ông ngoại của cô, Paulo Muwanga, là tổng thống và thủ tướng của Uganda vào cuối những năm 1980.

Ashton lớn lên ở Bắc London và là con cả trong gia đình có ba người con. Mẹ cô đến Anh ở tuổi thiếu niên và gặp cha của Ashton tại bữa tiệc Giáng sinh. Cả cha và mẹ của Ashton đều là giáo viên.

Ashton chia sẻ rằng điều quan trọng nhất với cô là gia đình. Khi học đại học, mẹ của Ashton bị ung thư. Thời điểm ấy, nữ diễn viên quyết định nghỉ học một năm để chăm sóc mẹ. Khi chia sẻ với The Guardian, Ashton nói vui rằng: "Bố mẹ là những diễn viên trong vở hài kịch của cuộc đời tôi. Cha tôi là nhà văn xuất sắc".



Zawe Ashton có ông ngoại là cựu thủ tướng Uganda vào cuối những năm 1980. Ảnh: SCMP.

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ diễn viên cho biết trong quá khứ, cô nhiều lần bị bạn bè chỉ trích vì sở thích thiên về nghệ thuật. Cuối cùng, Ashton quyết định chuyển trường, theo học tại City and Islington College. Sau đó, cô tiếp tục học chuyên ngành Kịch tại Đại học Manchester Metropolitan.

Ngoài việc ghi dấu ấn trên sân khấu kịch, Ashton được biết đến là nhà viết kịch tài năng. Vở kịch đầu tiên của cô, Harm's Way, lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Verity Bargate. Cùng với đó, tác phẩm For All The Women Who Thought They Were Mad của cô được chọn là một trong những vở kịch của liên hoan Royal Court năm 2009.

Vợ sắp cưới của Tom Hiddleston được bầu là thành viên của Hiệp hội Văn học Hoàng gia vào năm 2021. Sau đó, cô thành lập công ty sản xuất của riêng mình có tên Asylum Features.

Ngoài ra, Ashton có khả năng viết sách. Cô xuất bản cuốn sách có tên Character Breakdown - cuốn hồi ký hư cấu dựa trên kinh nghiệm diễn xuất của cô.

Khán giả đoán rằng Ashton vào vai phản diện trong dự án tiếp theo của Marvel. Ảnh: IGNV.

Nghệ sĩ đa năng

SCMP nhận định Ashton là nghệ sĩ đa năng. Có lẽ đây là lý do đưa cô và Hiddleston đến với nhau. Sắp tới, cả hai cùng góp mặt trong dự án của Marvel Cinematic Universe. Trong những bộ phim của Marvel, Hiddleston và Ashton đều nhận những vai diễn đặc sắc, nổi bật và có tính hài hước.

Theo báo cáo của Collider, khán giả đoán rằng Ashton vào vai nhân vật phản diện cùng Brie Larson và Samuel L.Jackson.

Trước Marvel, Ashton được biết đến với nhiều vai diễn để đời khác trong Blitz (2011), Nocturnal Animals (2016) và Velvet Buzzsaw (2019). Cô giành chiến thắng tại Liên hoan phim Newport Beach năm 2020.

Ashton và Hiddleston hợp tác với nhau trong vở kịch Betrayal năm 2019. Đây là tác phẩm nói về mối quan hệ của cặp vợ chồng không còn chung thủy với nhau. Sau vai diễn này, cặp sao hẹn hò, xuất hiện tại một số sự kiện công cộng ở US Open. Cũng từ đây, khán giả nhận định ngôi sao Loki và Ashton là một cặp.

Năm 2021, họ lọt vào ống kính cánh săn ảnh khi cùng đi nghỉ dưỡng ở Ibiza. Ngôi sao Loki và bạn gái lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại lễ trao giải Tony và gần đây là tại thảm đỏ BAFTA.