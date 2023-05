Bạn gái Ronaldo là người đầu tiên sở hữu siêu xe đặc biệt

Theo tờ Mundo Deportivo, bóng hồng bên cạnh Cristiano Ronaldo là người đầu tiên ở Tây Ban Nha nhận được chiếc xe Smart #1 có giá gần 40.000 bảng Anh. Người đẹp 29 tuổi khoe chiếc xe trong loạt phim tài liệu trên Netflix "Tôi là Georgina".

Trong tập thứ năm của mùa hai loạt phim, Georgina để một trong những người bạn của mình lái chiếc xe. Nhưng ban đầu họ gặp khó khăn khi khởi động xe do Georgina quên sạc điện cho xe. Sau đó, trong chương trình cũng có cảnh Georgina lái xe cùng với em gái Ivana.

Smart #1 là mẫu xe thông minh thuộc nhà Mercedes, được sử dụng hệ thống truyền động thuần điện. Trang Mundo Deportivo cũng cho biết, mỹ nhân 9X đặc biệt yêu thích tính linh hoạt và thiết kế thời thượng của chiếc xe mới. Georgina được cho là sở hữu mẫu phiên bản giới hạn.

Trong bộ phim tài liệu của mình, người ta thấy Georgina ngồi trong ôtô khi ở Tây Ban Nha. Nhưng cô ấy hiện sống ở Saudi Arabia với Ronaldo và các con của họ sau khi cựu cầu thủ của Manchester United chuyển đến Al-Nassr vào tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho biết Ronaldo muốn làm lại sự nghiệp tại châu Âu sau quãng thời gian không thể thích nghi với bóng đá và cuộc sống ở Saudi Arabia.

