Bạn gái Ronaldo: Anh ấy là vũ khí mạnh nhất thế giới nhưng muộn rồi

"Ngày hôm nay, người bạn và cũng là huấn luyện viên của anh đã mắc sai lầm. Người mà anh luôn tôn trọng và ngưỡng mộ cũng đã thấy mọi thứ thay đổi thế nào khi có Cristiano Ronaldo trên sân nhưng tất cả đã quá muộn", Georgina Rodriguez chia sẻ trên trang cá nhân.

"Ông (HLV Fernando Santos - PV) không thể đánh giá thấp khả năng của cầu thủ hay nhất thế giới. Ronaldo chính là vũ khí mạnh nhất trong tay ông. Người ta không nên nỗ lực vì những người không xứng đáng", người đẹp quốc tịch Tây Ban Nha chỉ trích.

Về phía HLV Santos, ông khẳng định quyết định để Ronaldo dự bị không làm ảnh hưởng đến thành tích của tuyển Bồ Đào Nha.

"Đội bóng luôn đoàn kết. Tôi hiểu cảm giác của mọi người. Lúc này, hai người đau đớn nhất là tôi và Ronaldo", thuyền trưởng của "Seleccao" nói.

Ở trận tứ kết gặp Morocco, Bồ Đào Nha chơi tốt trong hiệp một nhưng lại để thủng lưới bởi chuỗi sai lầm của Bruno Fernandes và thủ môn Diogo Costa.

Sang đến đầu hiệp hai, Cristiano Ronaldo mới được tung vào sân. "Seleccao" tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ Bắc Phi. Về phía Ronaldo, anh có một cú sút khá nguy hiểm ở những phút cuối nhưng chừng đó là không đủ để hạ thủ môn đang có phong độ xuất sắc Yassine Bounou.

Bồ Đào Nha bất lực và chấp nhận thất bại 0-1, qua đó nói lời chia tay World Cup từ vòng 16 đội. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo bỏ vào đường hầm. Trên đường đi, anh đã khóc. CR7 khép lại kỳ World Cup nhiều khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp với nỗi thất vọng.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019