Bạn gái rich kid của Scott Disick

Từ ngày công khai yêu "trai hư" Scott Disick, cái tên Amelia Gray Hamlin trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thực tế cô gái trẻ là "rich kid" sinh ra trong gia đình nổi tiếng. Mẹ cô là nữ diễn viên Lisa Rinna, 57 tuổi, tác giả sách, diễn viên từng xuất hiện trong Real Housewives of Beverly Hills, các vở opera Days of Our Lives và Melrose Place. Cha của nữ người mẫu là tài tử từng xuất hiện trong Mad Men, Shameless và Veronica Mars.