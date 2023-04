Bạn gái Pique bị đồn ngoại tình với HLV Pep Guardiola

Ngày 6/4, tờ Diario Sport đưa tin Clara Chia Marti, bạn gái của Gerard Pique, có thể đang tằng tịu với huấn luyện viên Pep Guardiola. Nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha nói cô gái trẻ không chung thủy với cựu trung vệ điển trai.

Marti và Guardiola được cho là quen nhau vì các con của huấn luyện viên học chung trường với cô. Hiện, người trong cuộc không lên tiếng về tin đồn ngoại tình.

Tin đồn này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông ở Tây Ban Nha. Nhiều người cho rằng sẽ rất sốc nếu đây là sự thật. Bởi, Pique từng có 4 năm thi đấu thành công dưới trướng Guardiola, từ 2008 đến 2012, với 3 chức vô địch La Liga và hai Champions League.

Hai người đàn ông từng xảy ra căng thẳng, suýt không nhìn mặt nhau, theo Diario Sport. Trong quá khứ, Guardiola thậm chí đã chất vấn Pique khi anh hẹn hò với ngôi sao nhạc pop Shakira từ đầu năm 2011.

Tin đồn Marti ngoại tình rộ lên sau khi Pique bị tố mập mờ với luật sư trẻ tên Julia Puig. Đồng thời có thông tin tiết lộ Marti hiện sống ở nhà bố mẹ đẻ thay vì ở cùng Pique.

Trong diễn biến khác, Shakira, tình cũ của Pique, đưa hai con rời khỏi Barcelona và chuyển đến Miami (Mỹ) định cư. Nữ ca sĩ 46 tuổi xúc động khi ôm và vẫy tay tạm biệt bạn bè, người thân ở Barcelona, hồi đầu tháng 4.

Theo nguồn tin Mirror, Shakira đang bí mật hẹn hò người mới sau chia tay Gerard Pique. Nữ ca sĩ được cho là đẩy nhanh kế hoạch chuyển đến Miami để được gần người mình yêu.

OK Diario của Tây Ban Nha gọi người yêu mới của Shakira là "người đàn ông bí ẩn". Tờ này cho biết, giọng ca La La La gặp người mới trước vài tháng viết ca khúc nhắm vào Pique và Clara Chia Marti.

