Bạn gái phải trả lại tiền chu cấp vì hủy hôn ở Trung Quốc

Theo South China Morning Post, vị hôn phu họ Zhang đã kiện để đòi bạn gái họ Liu (đến từ Thượng Hải) phải trả lại khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (tương đương 232.000 USD ). Đây là khoản chu cấp anh dành cho con gái của Liu trong 2 năm du học Anh.

Zhang và Li bắt đầu hẹn hò từ năm 2015, muốn tiến tới hôn nhân và đã ký một hợp đồng tiền hôn nhân. Thỏa thuận đó nói rằng, khi Liu đồng ý kết hôn với Zhang, anh sẽ trả học phí và phí sinh hoạt tổng cộng 1 triệu nhân dân tệ, cho hai năm học tập ở nước ngoài của con gái Liu.

Thời gian du học cụ thể của con gái Liu không được tiết lộ, song vì đã ký thỏa thuận, Liu đồng ý cưới nên Zhang đã thực hiện việc chu cấp.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Liu nói với Zhang rằng cô không thể kết hôn với anh vì bố của cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Zhang đã bị sốc, ngỡ ngàng trước sự thay đổi của bạn gái nên đã quyết định đòi lại số tiền. Đến thời điểm đó, Zhang đã chu cấp số tiền 1,6 triệu nhân dân tệ, với 870.000 nhân dân tệ được xác định trên giấy ghi nợ.

Liu từ chối hoàn trả nên người bạn trai quyết định đệ đơn lên tòa án địa phương.

Khi biết mình bị kiện, Liu đã thay đổi thái độ và quay lại nói rằng muốn tiếp tục kết hôn với Zhang, miễn anh vẫn giữ nguyên thỏa thuận. Song lúc này Zhang đã không còn muốn cưới cô.

Tại phiên xét xử, tòa án ủng hộ quan điểm của Zhang và yêu cầu người bạn gái trả lại tổng cộng 870.000 nhân dân tệ cho anh.

Vụ việc lập tức tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc đại lục.

"Liệu Liu có phải là kẻ lừa đảo không?", "Nếu kết hôn, Liu sẽ hút cạn tiền của Zhang", một số tài khoản để lại bình luận.

Những câu chuyện về tranh chấp hôn nhân không hiếm ở Trung Quốc.

Vào tháng 8/2022, tòa án ở Phúc Kiến (miền đông nam Trung Quốc) đã phán quyết một phụ nữ phải hoàn trả sính lễ 880.000 nhân dân tệ (tương đương 4.400 USD ) cho hôn phu cũ sau khi thỏa thuận sống chung không đạt được.

Trong cùng tháng đó, một tòa án ở tỉnh Quảng Đông đã trao cho người cha đơn thân 30.000 nhân dân tệ bồi thường vì đã một mình nuôi dạy hai đứa con trong 8 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Vào tháng 12 cùng năm, người đàn ông họ Hou (52 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam) đã tới nhà vợ cũ đòi lại một phần tiền sính lễ, vì hai người ly dị chỉ sau 33 ngày kết hôn. Hou cho biết mình đã phải vay nặng lãi để chi trả cho đám cưới trị giá 510.000 nhân dân tệ ( 72.000 USD ).

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.