‘Bạn gái ở nhà’ và những trào lưu hẹn hò khó hiểu năm 2022

Năm qua, phong trào “độc thân có ý thức” cho thấy sự phản kháng đối với quan niệm phải kết hôn để ổn định cuộc sống. Áp lực tài chính cũng ảnh hưởng chuyện hẹn hò của nhiều người.

Kendel Kay, KOL về lối sống người Puerto Rico, là một trong số rất nhiều cô gái trên TikTok đăng tải về nội dung “bạn gái ở nhà” trong năm qua. Ảnh: Kendel Kay.

2022 là một năm thú vị trong thế giới hẹn hò và các mối quan hệ, theo Cosmopolitan. Công chúng được chứng kiến nhiều cặp đôi nổi tiếng công khai như Zoe Kravitz và Channing Tatum hay màn tái hợp của Jennifer Lopez và Ben Affleck.

Các cuộc trò chuyện về giáo dục giới tính toàn diện đã diễn ra, đồng thời có không ít xu hướng hẹn hò xuất hiện trên mạng xã hội.

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tiếp tục làm thay đổi cách nhiều người suy nghĩ và coi trọng đời sống tình cảm của mình.

Sự hồi sinh của hình thức hẹn hò trực tiếp sau đại dịch cũng có nghĩa là các cuộc gặp gỡ trở nên có chủ đích hơn nhiều.

Chống nữ quyền

Hồi đầu năm, video của Justin Lee, luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn ở Toronto (Canada), gây nhiều tranh cãi khi cho rằng đàn ông nên luôn trả tiền vào buổi hẹn hò đầu tiên để xem phản ứng của phụ nữ thế nào.

Lee nói việc ai trả tiền và cách chia tiền cuối cùng không quan trọng. Đó nên là hành động xuất phát từ nam giới và cách nữ giới đáp lại.

Lee không phải người duy nhất có tư tưởng như vậy. Nhiều video tương tự lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tình trạng phân biệt giới tính khi hẹn hò vẫn tồn tại vào năm 2022.

Những quan điểm lỗi thời này không phải là thiểu số. Theo cuộc khảo sát do Bumble thực hiện với YouGov, 74% người trưởng thành được khảo sát đồng ý rằng khi đề cập đến các mối quan hệ lãng mạn và hẹn hò, những hành vi khác nhau được mong đợi dựa trên bản dạng giới.

52% tin rằng đàn ông phải chủ động trong cả việc rủ đối phương đi chơi và bắt đầu nụ hôn đầu tiên, trong khi chỉ 8% mong đợi điều tương tự từ phụ nữ. Gần một nửa (47%) nói rằng tác động của vai trò và hành vi giới khiến việc hẹn hò trở nên khó khăn hơn.

Một số phụ nữ nghiêng về cách tiếp cận này, với xu hướng “Trad Wives” (tạm dịch: những bà nội trợ truyền thống) hay “stay-at-home girlfriend” (tạm dịch: bạn gái ở nhà) vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Nổi lên trên TikTok vào tháng 8, xu hướng cho thấy các cô gái tự nhận ở nhà thực hiện “nhiệm vụ làm vợ” và tiêu tiền của người yêu.

Sau hơn 2 năm đại dịch, hình thức hẹn hò trực tiếp dần hồi sinh. Ảnh minh họa: Thought Catalog.

Tư duy hẹn hò mới

Năm 2022 chứng kiến nhiều người hẹn hò theo cách riêng. Phong trào “độc thân có ý thức” là cách họ bác bỏ quan niệm cần phải ổn định cuộc sống bằng việc kết hôn.

Theo khảo sát của Tinder, cứ 102 thanh niên độc thân được khảo sát thì có hơn một người cho biết họ thích hẹn hò qua đường vì cách này giúp họ phát triển mối quan hệ ít áp lực hơn. Nền tảng này cũng ra mắt “Hướng dẫn hẹn hò lành mạnh” để giúp khuyến khích tư duy hẹn hò không độc hại.

Hẹn hò theo cách thăm dò là chủ đề của năm nay. Plenty of Fish đặt ra thuật ngữ “hesi-dating” (tạm dịch: hẹn hò do dự) để mô tả việc 58% người dùng của họ không chắc chắn liệu họ muốn hẹn hò nghiêm túc hay thoáng qua do cuộc sống không ổn định.

Cũng có sự gia tăng của “half-masting” (tạm dịch: mập mờ) trong hẹn hò - thuật ngữ được đặt ra để mô tả tình trạng lấp lửng khi không hoàn toàn muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc nhưng cũng chưa nỡ kết thúc.

Theo một nghiên cứu của trang web hẹn hò Seeking, 39% người độc thân sẵn sàng đầu tư thời gian tìm hiểu đối phương khi hẹn hò trực tuyến. Nhiều cá nhân cũng chọn “những cuộc hẹn hò không cồn”, với Bumble phát hiện 34% người dùng của họ hiện cân nhắc việc không uống rượu khi gặp gỡ nửa kia.

“Power PDA” (tạm dịch: thể hiện tình cảm nơi công cộng), do ảnh hưởng từ người nổi tiếng như Kourtney Kardashian và Travis Barker, khiến 68% người dùng Bumble trên toàn thế giới cho biết họ cởi mở hơn với xu hướng này sau đại dịch.

Nhiều người không còn ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng sau đại dịch. Ảnh minh họa: Purewow.

Áp lực tình phí

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng khiến nhiều người ý thức hơn về tiền bạc khi nói đến chuyện hẹn hò. Không ít người độc thân không thể đi chơi thường xuyên như trước vì áp lực tài chính.

Một nghiên cứu của nền tảng hẹn hò Match cho thấy thu nhập khả dụng giảm đã khiến 13% người dùng độc thân dành nhiều thời gian hơn để thiết lập mối quan hệ với ai đó trước khi đồng ý gặp mặt ngoài đời thực.

Một cuộc hẹn hò có giá ước tính 233,90 bảng Anh, trong đó chi phí lớn nhất là trang phục mới và đồ ăn. Không có gì ngạc nhiên khi 28% cũng cho biết họ lên kế hoạch hẹn hò vào ngày nhận lương để đảm bảo bản thân có đủ khả năng chi trả.

eHarmony thậm chí còn phát hiện 47% người dùng đã từ bỏ hẹn hò do tình hình tài chính khó khăn.

Ngoài ra, những người độc thân đang chú ý đến tất cả khía cạnh của trải nghiệm hẹn hò hơn bao giờ hết. Theo Hinge, 91% muốn được chuyên gia tư vấn về chuyện hẹn hò để không chỉ xác định hành vi độc hại trong tình cảm mà còn hiểu sâu sắc hơn về ngôn ngữ tình yêu và cách hình thành các kết nối lãng mạn.

Theo Tinder, 58% người độc thân cho biết họ tự tin mình có thể xác định được đối tượng gắn cờ xanh hoặc đỏ.

Người dùng TikTok thậm chí chia sẻ với nhau những hành động không nên làm khi hẹn hò.

Chi phí tăng cao khiến nhiều người cân nhắc kỹ trước khi quyết định hẹn hò ngoài đời thực. Ảnh minh họa: Pexels.

Ứng dụng hẹn hò vẫn phổ biến

Các ứng dụng hẹn hò đã và đang cách mạng hóa cách mọi người hẹn hò trực tuyến. Chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người.

Mỗi người có thể gặp gỡ rất nhiều đối tác tiềm năng khi ngồi ở nhà trong thế giới siêu kết nối ngày nay. Sự tiện lợi của các ứng dụng hẹn hò đi kèm với loạt thử thách.

Tuy nhiên, làn sóng ứng dụng hẹn hò mới trong năm nay đã mang đến cho mọi người các tùy chọn mới để tìm kiếm khả năng tương thích với các câu hỏi phá băng tương tác.

Theo nghiên cứu cho BBC Three's Dating's Dangerous Secrets, 37% người dùng ứng dụng hẹn hò đã báo cáo ai đó về hành vi không phù hợp, trong khi 63% người cảm thấy không thoải mái khi hẹn hò thông qua ứng dụng, 33% cho biết từng bị quấy rối hoặc lạm dụng.

Vì vậy, sự an toàn khi sử dụng ứng dụng hẹn hò đã trở thành trọng tâm trong năm nay. Bumble đã hợp tác với StopNCII.org nhằm ngăn chặn việc chia sẻ hình ảnh riêng tư không có sự đồng thuận qua mạng. Trong khi đó, ToDate loại bỏ hành vi bắt nạt và tăng cường an toàn khi hẹn hò trực tuyến thông qua xác minh ID và phần mềm nhận dạng ảnh AWS.

Khi một năm sắp kết thúc, không có gì ngạc nhiên cả các nền tảng lẫn người dùng “từ bỏ” việc tìm kiếm đối tác trong tháng 12. Họ muốn đợi đến năm mới để bắt đầu lại hành trình.