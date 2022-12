Bạn gái lưỡng tính cổ vũ Dybala tại chung kết World Cup

"Nếu buộc phải tìm ra hướng đi cho bản thân, thì tôi nghĩ mình là người lưỡng tính", Oriana Sabatini chia sẻ cởi mở trên trang cá nhân về xu hướng tính dục.

Người đẹp sinh năm 1996 đã có mặt tại Qatar và sẵn sàng đến sân Lusail cổ vũ bạn trai tại chung kết World Cup.

Oriana sinh ngày 19 tháng 4 năm 1996, tại Buenos Aires, Argentina, trong gia đình giàu có. Cha của người đẹp là diễn viên nổi tiếng, đồng thời là doanh nhân thành công, Osvaldo Sabatini. Mẹ cô nàng là Catherine Fulop, nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng người Venezuela. Oriana còn có tên là Tiziana Sabatini. Ngoài ra, bạn gái của Dybala còn là cháu gái của nhà cựu vô địch US Open, Gabriela Sabatini, là một ngôi sao thể thao nổi tiếng ở Argentina.

Sau 4 năm hẹn hò, Oriana thừa nhận muốn kết hôn với Dybala: "Anh ấy biết điều đó. Tôi muốn hoàn thành các bước như tìm hiểu, sống chung, kết hôn rồi làm mẹ".

"Mặc dù chưa có gì đảm bảo. Nhưng tôi đã đưa ra quyết định kết hôn với người mang cho tôi cảm giác an toàn", người mẫu 26 tuổi cho biết.

Tại World Cup 2022, Dybala không cạnh tranh được suất đá chính. Đến nay, tiền đạo của Roma mới có 17 phút thi đấu trong trận gặp Croatia ở bán kết.

