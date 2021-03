Bạn gái Lee Kwang Soo giống Song Hye Kyo và Irene

Lee Sun Bin vốn là giọng ca chủ lực của nhóm JQT nên cô có giọng hát hay, vũ đạo khá tốt. Theo đuổi nghiệp diễn nhưng cô vẫn đam mê âm nhạc, thường livestream đánh đàn piano và hát cho fan nghe. Sau màn xuất hiện trong I Can See Your Voice, Lee Sun Bin được trao cho các vai "nặng ký" hơn trong Madame Antoine: The Love Therapist, Squad 38, Missing 9, Criminal Minds, Dạ quỷ... Năm 2018, bạn gái Lee Kwang Soo có vai nữ chính đầu tay trong phim Sketch, đóng cặp với Bi Rain.