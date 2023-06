Bạn gái kém 53 tuổi sinh con cho 'Bố già' Al Pacino

Ngày 15/6 (giờ địa phương), đại diện của Al Pacino xác nhận trên People rằng bạn gái nam diễn viên, Noor Alfallah, đã sinh con. Đó là một bé trai kháu khỉnh được đặt tên Roman Pacino.

Sức khỏe của Noor Alfallah và em bé hiện ổn định. Gia đình sao phim Bố già rất vui và muốn chia sẻ tin tức này với mọi người. Mặc dù người trong cuộc không nói rõ thời gian đứa bé ra đời, Pacino và Alfallah được chụp ảnh ăn tối tại khách sạn Sunset Tower ở Los Angeles vào ngày 15/6.

Tin Noor Alfallah mang thai được truyền thông đăng tải vào cuối tháng 5. Khi ấy, một số nguồn nói rằng Pacino bị sốc và khó tin đó là con của mình. Nam diễn viên nghi ngờ chuyện này bởi ông đã 83 tuổi và gặp vấn đề sức khỏe, khó có con tự nhiên.

Vì vậy, Pacino đã yêu cầu bạn gái đi xét nghiệm DNA và kết quả, Alfallah mang trong người dòng máu của ông. "Điều đó thật đặc biệt", ông trả lời một phóng viên ảnh khi được hỏi về tin vui.

Nam diễn viên bày tỏ thêm: "Cảm giác mỗi lần đều luôn như vậy. Tôi đã có nhiều con, nhưng lần này thực sự đặc biệt (vì đến ở tuổi cao)".

Tài tử Bố già vướng tin hẹn hò Alfallah sau khi được bắt gặp cùng nhau ăn tối tại Venice, California hồi tháng 4/2022. Họ gặp và bén duyên với nhau thông qua bạn bè chung. Tình cảm được vun đắp qua những buổi đi chơi, trò chuyện thân mật.

Pacino hơn Alfallah 53 tuổi, tuy nhiên khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề với họ. "Bộ đôi gặp và bén duyên với nhau trong thời gian tránh dịch. Noor chủ yếu hẹn hò với đàn ông giàu", nguồn tin TMZ tiết lộ.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.