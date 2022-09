Bạn gái kém 24 tuổi của diễn viên Choi Sung Kook

Choi Sung Kook cho biết ban đầu anh bị gia đình phản đối chuyện yêu bạn gái kém 24 tuổi. Hai người hẹn hò một năm và dự định kết hôn.

Tvreport đưa tin ngày 11/9, diễn viên gạo cội Choi Sung Kook tham gia chương trình Chosun's Romantist phát trên TV Chosun. Trong chương trình, nam diễn viên lần đầu tiên công khai bạn gái kém 24 tuổi. Choi Sung Kook cho biết anh đang suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn sau khoảng một năm hẹn hò.

Choi Sung Kook và bạn gái trong chương trình.

Trong chương trình, Choi Sung Kook chia sẻ: "Tôi không muốn tiết lộ khoảng cách tuổi tác vì mọi người có định kiến. Họ sẽ nghĩ tôi thích các cô gái trẻ. Với bạn gái tôi, công chúng có thể cho rằng cô ấy yêu tôi vì tiền”.

“Tuy nhiên, tôi tham gia chương trình này vì ê-kíp nói với tôi nếu quyết định kết hôn, mọi người chắc chắn sẽ biết khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Khi đó, dư luận chỉ quan tâm đến những bài báo và bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi. Do đó, tốt hơn hết, tôi nên tự chia sẻ về quá trình phát triển mối quan hệ cũng như thái độ nghiêm túc của bản thân. Tôi nghĩ điều đó sẽ ý nghĩa hơn", nam diễn viên nói thêm.

Choi Sung Kook đang lên kế hoạch kết hôn.

Choi Sung Kook cho biết anh gặp bạn gái khi cô đang là nghiên cứu sinh. Hai người hiện yêu xa vì bạn gái nam diễn viên sống ở Busan. Choi Sung Kook tiết lộ người yêu chịu nhiều áp lực nhưng anh luôn động viên và khẳng định ở bên cô bất kể chuyện gì xảy ra.

Cũng trong chương trình, Choi Sung Kook tới chào hỏi gia đình bạn gái. Nam diễn viên cho biết đây là hành động khiến anh cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời. Trước đó, hai bên gia đình phản đối kịch liệt mối quan hệ của họ. Hai người mất nửa năm để thuyết phục người thân.

Choi Sung Kook sinh năm 1970 và ra mắt năm 1995 tại đài SBS. Anh tham gia nhiều bộ phim như Playful Kiss, Love in Magic, Now and Forever, Master Kims…