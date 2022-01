Bạn gái kẻ cướp ngân hàng đối mặt khung hình phạt nào?

Theo luật sư, Thủy sẽ bị điều tra 2 tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm với tổng hình phạt cao nhất 22 năm tù.

Công an TP Hải Phòng đang tạm giam bị can Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) về tội Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thủy là bạn gái của Trần Văn Nam (24 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) - bị can dùng súng gây ra vụ cướp 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Khai với cơ quan điều tra, Thủy cho biết ngày 7/1, cô ta nhận 1,3 tỷ đồng từ bạn trai. Sau đó, cô ta dùng khoảng 100 triệu đồng để mua sắm. Còn lại hơn 1,2 tỷ đồng , bị can gửi bạn giữ hộ. Tối cùng ngày, Thủy dùng mạng xã hội, thấy thông tin về vụ cướp và nhận ra kẻ gây án chính là bạn trai mình. Tuy nhiên, bị can này không đến cơ quan công an trình báo.

Vậy, cô gái 22 tuổi sẽ đối mặt với hình phạt như thế nào?

Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp

Dưới góc độ pháp lý, có thể nhận định Thủy phạm tội vì lòng tham và thiếu hiểu biết pháp luật. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cô gái này có thể bị xử lý với 2 tội danh: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm.

Cụ thể, với tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cơ quan điều tra sẽ làm rõ thời điểm nhận 1,3 tỷ đồng từ bạn trai và sử dụng số tiền, Thủy có biết tài sản đó do Nam cướp ngân hàng hay không.

Nếu có căn cứ kết luận Thủy biết nguồn gốc số tiền mà vẫn nhận và tiêu, cô gái sẽ bị truy tố theo khoản 3, Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt 10-15 năm tù.

Còn với tình tiết Thủy biết bạn trai mình là kẻ cướp ngân hàng, đang lẩn trốn nhưng không đến trụ sở cảnh sát để trình báo, cô gái này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Che giấu tội phạm.

Khác với tội Không tố giác tội phạm, hành vi của Thủy có tính chất che giấu giấu vết, tang vật của tội phạm, cản trở việc điều tra, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc phát hiện, xử lý tội phạm. Theo quy định tại khoản 2, Điều 389 Bộ luật Hình sự, Thủy sẽ đối mặt với khung hình phạt 2-7 năm tù.

Trường hợp bị kết án về hai tội danh này, bị can sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 22 năm tù.