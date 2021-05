Bạn gái Elon Musk bị hoảng loạn phải nhập viện

Ca sĩ Grimes cho hay đã đến lúc cô phải điều trị tâm lý sau cơn hoảng loạn vừa xảy ra.

Ngày 12/5, People đưa tin sau khi tham dự chương trình Saturday Night Live (SNL) cùng Elon Musk, Grimes phải nhập viện vì cơn hoảng loạn.

Trên trang cá nhân, Grimes chia sẻ bức ảnh chụp chung với Miley Cyrus tại khu vực hậu trường của SNL. Cô viết: "Forgot to post these cuz I somehow caused myself to have a panic attack and went to the hospital yesterday which tbh was quite scary and I suppose it’s a good time to start therapy" (Tạm dịch: Tôi quên đăng những bức hình này sớm hơn vì bị hoảng loạn và phải nhập viện vào ngày hôm qua. Mọi chuyện khá đáng sợ, tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải điều trị tâm lý).

Bạn gái Elon Musk hoảng loạn sau khi tham dự Saturday Night Live.

Trước đó, Grimes nhiều lần gặp vấn đề về sức khỏe. Hồi đầu năm, cô xác nhận mắc Covid-19 nhưng không chia sẻ thêm thông tin liên quan. Năm 2019, nữ ca sĩ từng phẫu thuật mắt để điều trị căn bệnh rối loạn cảm xúc theo mùa, theo MedpageToday.

Ngày 9/5, đúng như thông tin của The New York Times, Elon Musk xuất hiện tại Saturday Night Live (SNL) - một trong những show tạp kỹ lâu đời của Mỹ - với tư cách là Host (người chủ trì). Tại đây, Elon Musk cho biết ông mắc hội chứng thiên tài Asperger - người thông minh nhưng mắc vào một dạng tự kỷ, có khả năng giao tiếp kém.

Tỷ phú Elon Musk và Grimes (tên thật Claire Boucher) bắt đầu công khai mối quan hệ vào tháng 5/2018 tại sự kiện Met Gala. Theo các nguồn tin, Musk và bạn gái gốc Canada quen nhau tình cờ, thú vị qua một trò đùa trên Twitter. Đó là câu đùa của Grimes về trí tuệ nhân tạo nhưng sau 3 năm đăng tải, Musk là người duy nhất hiểu được.