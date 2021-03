Bạn gái Elon Musk bán tác phẩm kỹ thuật số, thu về 5,8 triệu USD

Ca sĩ Grimes, bạn gái tỷ phú Elon Musk thu về 5,8 triệu USD nhờ việc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số trên sàn NFT.

Theo Business Insider, bạn gái của ông chủ Tesla đã thu về hơn 5,8 triệu USD từ việc bán tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số trên sàn NFT Nifty Gateway trong chưa đầy 20 phút. Thông báo về cuộc đấu giá này được Grimes đăng tải trên tài khoản Twitter hôm 28/2.

Tác phẩm mang tên "WarNymph", cho thấy hình ảnh em bé đang canh giữ sao Hỏa. Cư dân mạng cho rằng hình ảnh em bé trong bức tranh ám chỉ cho đứa con của cô và tỷ phú Musk. Trong khi đó, nữ ca sĩ cho biết đây là biểu tượng của Nữ thần của Neon Genesis.

Grimes đăng tải tấm hình thông báo về cuộc đấu giá trên Twitter hôm 28/2. Ảnh: @Grimezsz.

Dự án là sự hợp tác của cô và anh trai Mac Boucher, người từng đóng góp cùng Grimes trong các dự án trước đây. Bộ sưu tập lần này bao gồm hình tượng những em bé đang bay trong không gian với đôi cánh trắng, đính kèm một số đoạn nhạc mới của nữ ca sĩ. Tác phẩm "Earth" đi kèm với đoạn nhạc trong bài hát chưa phát hành Ærythe, trong khi "Mars" được đệm nền bằng Mars Theme, Death of the Old và bản demo của Anhedonia.