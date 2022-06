Bạn gái điều hành bất động sản của Lee Seung Gi

Nguồn tin tiết lộ tài tử Lee Seung Gi mua tòa nhà trị giá 4,5 triệu USD vào năm 2020. Hiện anh đã đăng ký cho bạn gái nắm quyền điều hành bất động sản này.

Theo Sports DongA, diễn viên Lee Seung Gi và Lee Da In được cho là sắp kết hôn. Gần đây, một nguồn tin thân cận của cặp sao tiết lộ tài tử xứ Hàn đã đăng ký cho bạn gái làm giám đốc điều hành tòa nhà do anh làm chủ.

Cụ thể, Lee Ju Hee - người được đăng ký làm giám đốc điều hành tại tòa nhà ở Seonbuk-dong là tên thật của Lee Da In. Chủ nhân của tòa nhà vẫn là Lee Seung Gi.

"Lee Seung Gi đã chuyển đến ở trong một ngôi nhà nhỏ hơn ở Sindang-dong. Tất cả hoạt động kinh doanh quan trọng đã được giao cho Lee Da In", Sports DongA dẫn lời nguồn tin.

Lee Seung Gi và Lee Da In bị phản đối khi công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Dispatch.

Tòa nhà ở Seonbuk-dong được ngôi sao Gu Family Book mua vào năm 2020 với giá 5,63 tỷ won ( 4,5 triệu USD ).

Động thái này của tài tử khiến công chúng xứ kim chi nghi vấn cặp sao chuẩn bị kết hôn trong thời gian tới.

Trước đó, Lee Seung Gi đăng bài viết dài trên trang cá nhân để bày tỏ rằng một năm vừa qua, anh gặp nhiều khó khăn, tổn thương và thiếu giao tiếp với mọi người xung quanh. Lee Seung Gi khẳng định cuộc sống của anh không thay đổi nhằm gián tiếp phủ nhận chuyện chia tay.

Lee Seung Gi cho biết: "Kể từ sau tin đồn hẹn hò được đăng vào năm 2021, cuộc sống cá nhân và quan điểm của tôi không có bất cứ điều gì thay đổi. Vì thế, tôi không bình luận về chuyện này thêm nữa vì tôi thấy không cần thiết. Tôi xin lỗi nếu có điều gì đó khiến mọi người buồn vì vấn đề này".

Bạn gái của tài tử là Lee Da In sinh năm 1992. Cô có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. Diễn viên hầu hết đóng vai phụ trong các phim truyền hình như Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner...