Bạn gái của tay golf Dustin Johnson thích mặc đồ gợi cảm

Mới đây, trang Official World Golf Ranking đưa tin Dustin Johnson giành ngôi vô địch giải The Masters 2020. Chiến thắng này nâng tổng số danh hiệu PGA Tour của anh lên 24. Dustin Johnson gặp Paulina Gretzky vào năm 2009. Năm 2013, họ tổ chức lễ đính hôn. Họ có với nhau hai người con trai. Đám cưới vẫn chưa diễn ra do lịch trình làm việc dày đặc. Ảnh: @paulinagretzky.