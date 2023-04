Bạn gái cũ của Musk đưa ra đề nghị kỳ lạ

Nữ ca sĩ Grimes đồng ý cho phép AI bắt chước giọng nói của mình nhưng yêu cầu phải chia 50% lợi nhuận.

Grimes không còn xa lại gì với giới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Business Insider.

Trên trang Twitter cá nhân, bạn gái cũ Grimes của Elon Musk yêu cầu tất cả bài hát do AI tạo ra mà có sử dụng giọng hát của cô phải chia một nửa lợi nhuận. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng khẳng định cô hoạt động hoàn toàn độc lập nên bất cứ ai sử dụng giọng cô không cần lo bị phạt hay vi phạm luật.

"Tôi không làm việc dưới trướng công ty nào hay bị trói buộc bởi quy định pháp lý nào cả", Grimes nói.

Bạn gái cũ Elon Musk không đề cập cụ thể về quy định ăn chia lợi nhuận từ các sản phẩm âm nhạc. Theo The Verge, Grimes yêu cầu ăn chia lợi nhuận đối với những bản nhạc lọt xu hướng và nổi tiếng đang được chia sẻ hiện nay. Cô cho biết 50% lợi nhuận là mức tiền thông thường khi cô hợp tác với các hãng nhạc khác.

“Tôi nghĩ việc hợp tác với AI rất thú vị và tôi cũng thích ý tưởng chia sẻ tất cả tác phẩm nghệ thuật, khai tử bản quyền. Chúng tôi đang tạo ra một chương trình có thể tự động tái tạo giọng hát của tôi đồng thời chia sẻ những bản mẫu cho người dùng để họ tự do tạo ra bản nhạc của riêng mình từ nó”, Grimes cho biết.

Grimes cũng không phải là nghệ sĩ đầu tiên cho phép các phần mềm AI bắt chước giọng nói của mình. Ảnh: ZenFs.

Tuyên bố của Grimes xuất hiện ngay sau khi The Weeknd và Drake trở thành nạn nhân trí tuệ nhân tạo khi liên tục bị chúng dùng giọng để tạo ra các bản cover gây sốt trên mạng xã hội. Drake đã bị AI "lấy" giọng để thực hiện các bản cover như WAP (Cardi B), Dont (Bryson Tiller)... Bản cover AI trong đó Drake hát OMG (NewJeans) thu về hơn 450.000 lượt thích và 2,4 triệu lượt xem.

Đến ngày 17/4, một bài hát có sự góp giọng của Drake và The Weeknd mang tên Heart on My Sleeve lại thu về hơn 250.000 lượt stream trên Spotify và 10 triệu lượt xem trên TikTok. Nhưng 2 nghệ sĩ nổi tiếng đều không liên quan gì đến bài hát. Tác giả là một tài khoản Twitter tên Ghostwriter, cho biết đã tạo ra bài hát bằng AI.

Trên thực tế, Grimes không còn xa lại gì với giới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Cô đã nhiều lần viết bài hát và chia sẻ trên trang cá nhân về chủ đề này. Hồi tháng 2, CEO Sam Altman của OpenAI còn đăng tải một tấm ảnh chụp chung với Grimes và chuyên gia AI Eliezer Yudkowsky.

Theo The Verge, Grimes cũng không phải là nghệ sĩ đầu tiên cho phép các phần mềm AI bắt chước giọng nói của mình. Nhạc sĩ thể nghiệm Holly Herndon cũng ra mắt giọng nói nhân tạo của mình có tên Holly Plus vào năm 2021.

Herndon cho phép người dùng đăng tải các tệp âm thanh bất kỳ và nhận được phiên bản hoàn chỉnh sử dụng giọng hát của cô nhờ xử lý bằng AI. Chỉ có một số thành viên thuộc tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) của Herndon mới có thể thu được lợi nhuận từ mô hình tạo lập giọng nói tự động này.

Mô hình tạo lập giọng nói được rèn luyện dựa trên kho dữ liệu tệp ghi âm của một ca sĩ bất kỳ. Xu hướng này ngày càng trở nên phổ biến và tiếp cận với nhiều người dùng. Tuy nhiên, không chỉ tạo ra những sản phẩm độc đáo, hài hước, mô hình sao chép giọng nói cũng mang lại những hậu quả khôn lường.

Sau khi bài hát Heart on My Sleeves do AI tạo ra có giọng của rapper Drake và The Weeknd lan truyền trên mạng xã hội, hãng thu âm lớn nhất thế giới Universal Music Group (UMG) đã yêu cầu các nền tảng phát trực tuyến chặn trí tuệ nhân tạo truy cập vào các danh mục của hãng, đồng thời khẳng định việc sử dụng các bản nhạc của họ để rèn luyện thuật toán là vi phạm bản quyền.