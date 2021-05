Bạn gái 29 tuổi của Lee Seung Gi

Người đẹp sinh năm 1992 gia nhập ngành giải trí khá muộn. Cô có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. Bảy năm qua, diễn viên 29 tuổi chỉ đóng thêm 7 phim truyền hình gồm Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner... và một phim điện ảnh là Life Risking Romance. Tất cả phim, Lee Da In đều đóng vai phụ.