Bạn đời đồng giới của Kristen Stewart

Kristen Stewart và bạn gái Dylan Meyer có hai năm hẹn hò trước khi quyết định đính hôn. Họ đều là diễn viên, biên kịch có tiếng tại Hollywood.

Trong bài viết ngày 5/11, SCMP cho rằng Kristen Stewart đã có chặng đường dài trên bước đường nghệ thuật, từ ngày thành công với vai diễn Bella Swan trong series Twilight.

Gần đây, ngôi sao 31 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn Công nương Diana trong bộ phim Spencer.

Diễn xuất không phải điều duy nhất giúp Kristen Stewart gây chú ý. Trong cuộc phỏng vấn với Howard Stern ngày 3/11, ngôi sao người Mỹ tuyên bố đính hôn với người yêu đồng giới Dylan Meyer sau hai năm hẹn hò.

Kristen Stewart và bạn gái trong một lần xuống phố. Ảnh: AP.

Con gái của biên kịch nổi tiếng

Dylan Meyer không phải là nhân vật xa lạ với Hollywood. Cô là con nhà nòi, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Nữ diễn viên là con gái của biên kịch Nicholas Meyer từng được đề cử giải Oscar. Ông được biết đến qua các bộ phim như Time After Time, Star Trek IV: The Voyage Home và Star Trek VI: The Undiscovered Country.

Dylan Meyer là biên kịch của bộ phim Moxie. Ảnh: NME.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Dylan Meyer theo con đường biên kịch của cha. Cô gắn liền với bộ phim tuổi teen Moxie (2021), XOXO (2016), series khoa học viễn tưởng Miss 2059 (2019), phim ngắn Loose Ends (2015) và Rock Bottom (2019), theo iMDb.

Cô đồng thời lấn sân sang diễn xuất và tham gia một số bộ phim như The Death and Return of Superman (2011), Wrestling Don't Wrestling (2015) và Jem Reacts to the New Jem and the Holograms (2015).

Cái kết đẹp

Theo Daily Mirror, cùng làm việc trong ngành giải trí và sống tại thành phố Los Angeles, Meyer và Stewart lần đầu biết nhau trên phim trường vào năm 2013.

Đến năm 2019, khi gặp lại nhau trong tiệc sinh nhật của một người bạn, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Chỉ hai tuần sau khi hẹn hò, Stewart đã nói "Tôi yêu bạn" với bạn gái. Sau ba tháng, cô quyết định tính chuyện tương lai với bạn đời.

"Vâng, tôi muốn chúng tôi có ràng buộc về pháp lý. Tôi muốn những thứ tốt đẹp nhanh chóng diễn ra", Stewart nói.

Theo Mirror, Stewart từng ước sao cô không gặp bạn gái sớm hơn. Nữ diễn viên nói: "Bạn đã ở đâu trong thời gian qua? Tại sao tôi không biết bạn?".

Kristen Stewart và bạn gái Dylan Meyer vướng tin đính hôn từ giữa tháng 7. Ảnh: Backgrid.

Năm 2020, vào dịp sinh nhật lần thứ 30 của bạn gái, Dylan Meyer đăng dòng trạng thái tình cảm lên trang cá nhân, cho rằng việc Stewart xuất hiện trong đời cô có nhiều ý nghĩa.

"Đây là sinh nhật của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi muốn mọi người biết tôi thấy tuyệt vời thế nào khi ở cạnh cô ấy. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy dành thời gian bên người bạn yêu thương để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", Meyer viết.

Sau một năm được bạn gái thổ lộ tình cảm trên trang cá nhân, Stewart được biên kịch người Mỹ cầu hôn. "Chúng tôi sắp kết hôn. Tôi đã muốn được cầu hôn. Tôi là người luôn vạch rõ những gì mình mong muốn. Cô ấy đã làm điều đó cho tôi", nữ diễn viên nói trong chương trình The Howard Stern Show.

Theo USA Today, sao phim Twilight nói cô và bạn đời muốn tổ chức đám cưới tại Los Angeles. "Tôi không muốn tổ chức tiệc theo kiểu truyền thống như chúng tôi đứng đấy, sau đó có người đi dọc hai lối đi. Chúng ta chỉ cần đứng thề nguyện, sau đó ăn tiệc", nữ diễn viên nói.