Bạn đời của siêu anh hùng đồng tính đầu tiên trên màn ảnh

Thông qua vai diễn chồng của siêu anh hùng Phastos, diễn viên Haaz Sleiman mong muốn khán giả có cái nhìn tốt đẹp về những cặp đồng tính và cộng đồng LGBTQ+.

Theo SCMP, Eternals là bom tấn mới nhất của nhà Marvel với kinh phí 200 triệu USD , dàn diễn viên toàn sao hạng A như Salma Hayek và Angelina Jolie... Bộ phim còn gây chú ý khi có mặt siêu anh hùng đồng tính công khai sống cùng chồng con.

Vai diễn người chồng của siêu anh hùng Phastos do Haaz Sleiman đảm nhận.

Nhân vật đồng tính của Marvel

Trở lại màn ảnh rộng vào tháng 11, Sleiman xuất hiện trong bộ phim của Marvel - một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới. Trong trailer của Eternals, khi Sersi (Gemma Chan) và Ikaris (Richard Madden) đến thuyết phục Phastos (Brian Tyree Henry đóng) tham gia nhiệm vụ mới, siêu anh hùng được phát hiện đã kết hôn và có một người con.

Haaz Sleiman xuất hiện trong Eternals với tư cách là chồng của Phastos (Brian Tyree Henry) - siêu anh hùng đồng tính đầu tiên của MCU. Hai diễn viên làm nên lịch sử điện ảnh với tư cách là một trong những cặp đồng giới tiên phong có con trên màn ảnh.

Đồng thời, siêu anh hùng và chồng cũng đánh dấu là hai ngôi sao đồng giới đầu tiên của Marvel hôn nhau trên màn ảnh. Trước đây, đại diện về LGBTQ+ chỉ xuất hiện thoáng qua, dường như không tồn tại trong các phim của Marvel.

Haaz Sleiman tại buổi ra mắt phim Eternals. Ảnh: @haaz.sleiman.

“Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn. Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo nhưng cảm thấy việc Marvel đưa nhân vật đồng tính vào phim là nước đi thông minh. Tôi muốn nhân đạo hóa gia đình LGBTQ+ và chứng minh cho cộng đồng thấy chúng tôi đẹp thế nào”, Sleiman nói về vai diễn.

Việc nói về gia đình đồng giới là điều hiếm thấy trong điện ảnh. Vì vậy, không chỉ phá bỏ kỳ thị đồng tính, Sleiman muốn chứng minh người đồng tính cũng như người dị tính, hoàn toàn tốt đẹp trong việc nuôi con.

Trong cuộc phỏng vấn với New Now Next, ngôi sao người UAE nói Eternals có khoảnh khắc xúc động về chuyện tình đồng giới. “Mọi người đã khóc trên phim trường. Đối với tôi, điều quan trọng là phải cho khán giả thấy gia đình đồng tính đẹp đẽ thế nào”, nam diễn viên nói.

Đối với Sleiman, Eternals là tác phẩm mới nhất trong một loạt tác phẩm tiêu biểu mang tính cách mạng, thúc đẩy sự tích cực về cộng đồng LGBTQ+ trên các phương tiện truyền thông.

“Chúng tôi đang được công nhận. Nhiều chương trình truyền hình đang nghĩ đến việc khắc họa người đồng tính theo cách nhân đạo. Những điều chưa từng xảy ra trước đây dần xuất hiện”, anh nói.

Tuổi thơ cô độc và sự nghiệp phim ảnh

Theo SCMP, Sleiman sinh ra ở UAE và lớn lên ở Lebanon. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, nam diễn viên nói anh có tuổi thơ cô đơn độc. Anh cảm giác bị cô lập vì là đứa trẻ đồng tính, sợ bị gia đình từ chối.

Cuối cùng, anh chọn cách sang Mỹ lập nghiệp vào năm 21 tuổi. “Tôi nghĩ bản thân không thể sống sót khi ở lại Lebanon. Tôi nghĩ mình sẽ chết nếu ở lại quê nhà”, ngôi sao 45 tuổi nói.

Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Sleiman và gia đình dần cải thiện. “Cha tôi gọi điện thoại và nói rằng ông chấp nhận tôi, sát cánh cùng tôi chống lại sự kỳ thị từ các thành viên khác trong gia đình. Đó là điều tôi chưa dám mơ trước đây”, nam diễn viên nói.

Haaz Sleiman công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+ vào năm 2017. Trong video gửi đến người hâm mộ, nam diễn viên nói: “Tôi là người đồng tính, người Hồi giáo và là người Mỹ gốc Saudi Arabia”.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Salon, nam diễn viên nói anh nhận được những phản hồi tích cực sau khi công khai là người đồng tính. “Người hâm mộ khắp thế giới ủng hộ và nói rằng tôi khiến họ cảm thấy mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người trốn tránh và sợ hãi. Họ cần phải đối mặt với thế giới mình đang sống”, Sleiman nói.

Tạo hình của Haaz Sleiman trong The Visitor và The Promise. Ảnh: SCMP.

Trước khi nhận vai đồng tính trong bom tấn của Marvel, Sleiman bỏ túi nhiều bộ phim và tác phẩm truyền hình.

Nam diễn viên lần đầu đóng phim năm 2006. Trong ER, Sleiman đóng vai người lính Mỹ hoạt động ở Iraq. Một năm sau, nam diễn viên đóng vai kẻ khủng bố trong loạt phim ăn khách The Visitor (2007). Vai diễn trong phim giúp Sleiman được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc của Spirit Award.

Kể từ đó, Slemain xuất hiện trong nhiều bộ phim như NCIS, Veronica Mars, The Good Wife và Nikita. Ngôi sao gốc UAE đồng thời được khen ngợi cho vai diễn Chúa Jesus trong Killing Jesus (2015).

Kể từ khi công khai là người đồng tính năm 2017, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong những bộ phim đề tài cộng đồng LGBTQ+.

Theo tạp chí Out, 2021 là năm đột phá của Haaz Sleiman. Tập The Son trong series Little America có mặt Haaz Sleiman giành Giải thưởng Truyền thông GLAAD của tổ chức vì cộng đồng LGBTQ+. Trong phim, nam diễn viên ghi điểm với vai người Syria đồng tính xin tị nạn tại Mỹ. Anh cũng đóng chính trong Breaking Fast, bộ phim hài lãng mạn xoay quanh các mối quan hệ đồng giới được giới phê bình đánh giá cao.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, Haaz Sleiman cho rằng anh đóng những vai diễn đồng tính để người khác hiểu hơn về cộng đồng LGBTQ+. Nhiệm vụ của nam diễn viên là giúp họ hiểu rõ hơn về người đồng tính, cộng đồng vốn chịu nhiều sự kỳ thị.

“Có thể khán giả không phải là người đồng tính. Có thể họ là những người chưa từng có cảm tình về cộng đồng LGBTQ+. Việc của tôi là làm cho họ có mối liên hệ với những người đồng tính và xem chúng tôi bình thường như những người khác”, sao phim Eternals nói.