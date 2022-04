Bản đồ các hướng dịch chuyển mới nhất của lực lượng Nga

Khu vực do Nga kiểm soát tính tới sáng sớm ngày 6/4, thể hiện khu vực quân đội Nga có thể di chuyển tự do mà không lo bị phản công, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ. Đồ họa: New York Times. Việt hóa: Quốc Đạt.