Bạn diễn nữ ngẫu hứng hôn Brad Pitt trên phim trường

Margot Robbie thuyết phục đạo diễn Damien Chazelle để nhân vật của cô và Brad Pitt hôn nhau trong bộ phim "Babylon".

Tác phẩm chính kịch Babylon do Brad Pitt và Margot Robbie đóng chính sẽ ra rạp vào ngày 23/12. Trong phim, cặp diễn viên đã hôn nhau, song cảnh này không có trong kịch bản ban đầu. Thay vào đó, nó được ngẫu hứng bởi không ai khác ngoài Robbie.

"Đạo diễn không viết về khoảnh khắc ấy trong kịch bản. Nhưng tôi nghĩ, đến khi nào nữa mình mới có cơ hội hôn Brad Pitt? Mình phải làm ngay bây giờ thôi", Robbie bày tỏ trên E! News.

Nữ diễn viên đã thuyết phục đạo diễn Damien Chazelle cho phép cô khóa môi tài tử Hollywood khi cho rằng cảnh đó cực kỳ cần thiết đối với nhân vật, cũng như mạch phim.

Sau khi đắn đo không quá lâu, Chazelle đã gật đầu, và đạo diễn trẻ nhận ra nụ hôn thực sự có ích cho bộ phim. Robbie chia sẻ thêm: "Tôi hài lòng về nụ hôn này".

Theo Fox News, Brad Pitt không phải người duy nhất Robbie chạm môi trên phim trường Babylon. Ngôi sao Australia kể cô còn hôn bạn diễn nữ Katherine Waterston. Dẫu vậy, Robbie không chắc cảnh này có góp phần vào thành công của phim hay không.

Babylon thuộc thể loại hài - chính kịch cổ trang do Damien Chazelle viết kịch bản và đạo diễn. Lần lượt, Robbie thủ vai Nellie LaRoy và Pitt hóa thân thành Jack Conrad. Tác phẩm đánh dấu lần thứ 3 họ hợp tác với nhau. Trước đó, Robbie có cơ hội diễn xuất cùng chồng cũ Angelina Jolie ở The Big Short (2015) và Once Upon a Time…in Hollywood (2019).

Margot Robbie sinh năm 1990, là diễn viên điện ảnh người Australia có sự nghiệp thành công ở Hollywood. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với vai ác nữ Harley Quinn cá tính trong các phim của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU), bao gồm Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) và The Suicide Squad (2021).

Theo SCMP, với cát-xê 12,5 triệu USD cho vai chính trong Barbie, Robbie trở thành nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022.