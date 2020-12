Bắn đại úy công an khi không xin lại được con gà

Lực rút súng tự chế bắn vào đầu đại úy công an sau khi không xin lại được con gà đá độ.

Sáng 9/12, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) tiếp tục tạm giữ Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) để làm rõ dấu hiệu của hành vi giết người.

Cơ quan điều tra đang làm thủ tục giám định đầu đạn được gắp ra từ thái dương của đại úy Phan Văn Đúng.

Trao đổi với Zing, đại tá Trần Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết sức khỏe của đại úy Đúng đã ổn định, tiếp xúc tốt với mọi người xung quanh.

Lực tại cơ quan công an. Ảnh: T.N.

“Đại úy Đúng còn đau đầu. Súng của Lực sử dụng để bắn giống như ống sắt hay cây bút. Đầu đạn chưa giám định nhưng chắc chắn là đạn thật. Vị trí viên đạn găm phía trên mắt, chỗ thái dương. May là viên đạn trúng phần mềm”, đại tá Phong nói.

Theo ông Phong, trưa 7/12, Công an phường Hộ Phòng của thị xã Giá Rai bao vây một điểm cá độ đá gà. Những người tham gia cá độ kịp chạy thoát nên cảnh sát chỉ thu được một con gà nòi.

“Chiều hôm đó, Lực điện thoại cho đại úy Đúng để xin lại con gà nhưng cán bộ công an phường không đồng ý. Tối cùng ngày, Lực quay lại công an phường trong tình trạng say rượu. Nghe người này lớn tiếng bên ngoài, đại úy Đúng đến hỏi chuyện thì bị Lực bắn”, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin.

Đại tá Trần Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến bệnh viện hỏi thăm đại úy Phan Văn Đúng. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an thị xã Giá Rai, Lực có nhiều tiền án, tiền sự. Vụ án gần nhất của Lực là cướp tài sản xảy ra tại Cà Mau. Sau khi lĩnh 8 năm tù, Lực ra trại vào năm 2017 và sống lang thang.

“Lực sử dụng súng tự chế giống cây bút, mỗi lần bắn 1 viên đạn”, ông Hoàng nói.