Bạn đã biết MV mới của BlackPink?

2. MV mới phát hành hôm 16/9 của BlackPink tên là gì? Shut Down

Pink Venom

Typa Girl

Hard To Love Ngày 16/9, BlackPink phát hành MV cho Shut Down - ca khúc chủ đề nằm trong album Born Pink. Album lần này gồm 8 bài hát là Pink Venom, Shut Down, Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard To Love, The Happinest Girl, Tally, Ready For Love. Trong 24 giờ đầu phát hành, MV Shut Down thu về 50 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: Allkpop.