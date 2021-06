Bản cover của Văn Mai Hương biến mất vì vấn đề bản quyền?

Việc Văn Mai Hương cover ca khúc "Always Remember Us This Way" ở nhiều sự kiện gây tranh cãi những ngày qua.

Sáng 8/6, bản mashup Always Remember Us This Way/ Ngày chưa giông bão của Văn Mai Hương và Hòa Minzy tại chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân biến mất khỏi một số nền tảng âm nhạc. Một số video Văn Mai Hương thể hiện ca khúc Always Remember Us This Way cũng bị ẩn hoặc gỡ trên Facebook và YouTube.

Phóng viên Zing liên hệ với Universal Music Vietnam - trực thuộc Univeral Music Group, chịu trách nhiệm về bản ghi âm của Always Remember Us This Way - cho biết chưa thể đưa ra thông báo chính thức.

Văn Mai Hương bị chỉ trích khi cover ca khúc của Lady Gaga. Ảnh: Bá Ngọc.

“Vấn đề bản quyền âm nhạc và các quyền liên quan (quyền tác giả, quyền hát cover) được chịu trách nhiệm bởi Universal Music Publishing. Sau khi nhận được thông tin, Universal Music Publishing đã liên hệ và làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan tại Việt Nam, bao gồm phía Văn Mai Hương”, đại diện cho biết.

Trong khi đó, trả lời Zing, phía Văn Mai Hương nói họ chưa có phản hồi. Họ sẽ đưa ra thông cáo khi có câu trả lời.

Những ngày qua, việc Văn Mai Hương cover ca khúc Always Remember Us This Way gây tranh cãi. Fan Lady Gaga tại Việt Nam chỉ trích Văn Mai Hương vì cover Always Remember Us This Way ở nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm đêm nhạc bán vé và video cover phát hành trên kênh cá nhân.

Trong khi đó, Lady Gaga chưa từng hát live Always Remember Us This Way dù là chủ nhân của ca khúc. Khi tìm kiếm từ khóa "Always Remember Us This Way" trên YouTube, phần lớn kết quả hiện ra là các bản cover của Văn Mai Hương. Fan Lady Gaga cho rằng nhiều người sẽ nhầm tưởng Văn Mai Hương mới là chủ nhân thực sự của bài hát.

Văn Mai Hương giải thích trước khi hát Always Remember Us This Way, cô đã xin được cấp phép biểu diễn và trả tiền cho cục bản quyền tác giả. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết Văn Mai Hương mới xin cấp phép biểu diễn còn quyền sao chép và phát hành cần xem xét lại.