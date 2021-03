Ban công chung cư - nơi an toàn, chỗ nguy hiểm

Chung cư nơi bé H. bị rơi cách đây hai ngày nằm ở mặt sau, tiếp giáp tòa nhà số 62 Nguyễn Huy Tưởng. Người dân kể khi phát hiện vụ việc thì bé gái đã trèo qua lan can căn hộ.

Người dân tại tòa nhà vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. “Nhà tôi ở mặt trước, tới tối qua con tôi bảo thì mới biết vụ việc. Tôi sống ở đây đã 4 năm. Ngay từ lúc nhận nhà, tôi đã cho lắp lưới bảo vệ kéo từ lan can lên trần nhà ngoài ban công để khi nào các cháu nhỏ tới chơi thì mình cũng yên tâm hơn”, bà P., cư dân ở tầng 10, cho biết.

Theo quan sát, lan can các căn hộ có chiều cao khoảng 1,3 m, khoảng cách giữa các song chắn là 15 cm.

Theo khảo sát của Zing quanh khu vực Hà Nội, các căn hộ của một toà chung cư trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình) thiết kế lan can khá thấp, nhưng trong 6 căn hộ trên ảnh, chỉ một căn hộ lắp đặt hệ thống lưới bảo vệ ngoài ban công.

Thiết kế lan can hình chữ X ở một chung cư trên đường Hoàng Đạo Thuý.

Ở toà N3B (quận Thanh Xuân) nhiều căn hộ đã lắp hệ thống bảo vệ ngoài lan can, còn lại có căn lắp hệ thống khung sắt, có căn lắp hệ thống cửa khung nhôm kính.

Người dân sống ở chung cư hay để chậu cây ngoài ban công để trang trí. Nếu không có hệ thống bảo vệ trên lan can, trẻ nhỏ sẽ dễ dàng trèo lên nhờ các chậu cây này.

“Tôi mới chuyển tới đây sống. Ngay từ đầu, ban quản lý tòa nhà đã đề cập với chủ căn hộ về việc lắp hệ thống lưới bảo vệ. Các căn hộ ở đây đều có một ban công gần bếp, một lô gia làm nơi phơi quần áo. Dù nhà ít khi có trẻ nhỏ tới nhưng tôi vẫn lắp ngay từ đầu để đảm bảo an toàn, một phần cũng để chống trộm”, chị Thu Giang, sống tại chung cư ở quận Long Biên cho biết.

Để tránh con nhỏ trèo lên các chậu hoa ngoài ban công bám lên lan can, anh Cường (Long Biên) đã cho lắp sớm hệ thống lưới an toàn từ lúc sửa sang căn hộ.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, chiều cao tối thiểu của lan can được quy định: Nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng lô gia và sân thượng ở các vị trí cao từ 9 tầng trở lên, chiều cao tối thiểu là 1,4 m.

Với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng, lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và khe hở không được rộng quá 10 cm.

Với lan can hoặc lô gia được sử dụng bằng vật liệu kính thì kính được bảo vệ bởi vật cố định, đảm bảo chắc chắn, không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 7,5 cm, khó trèo qua để ngăn ngừa chống rơi ngã.