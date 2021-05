Bạn có tự tin biết hết về EDM?

DJ nào từng giữ vị trí số 2 thế giới năm 2020 do DJ Mag bình chọn? Dimitri Vegas & Like Mike

Armin van Buuren

David Guetta

KSHMR Dimitri Vegas & Like Mike là bộ đôi DJ người Hy Lạp - Bỉ. Họ giữ vị trí số 2 trong cuộc bình chọn top 100 DJ năm 2020 của DJ Mag nhờ loạt bản hit ra đời cùng năm. Bringing the world the madness là album đầu tiên của bộ đôi này và được trình diễn trong tour vòng quanh thế giới. Dimitri Vegas & Like Mike cũng là người sáng tác ca khúc chủ đề của Tomorrowland và là gương mặt đại diện nhiều năm liền của đại nhạc hội này, bộ đôi này nổi tiếng với các tác phẩm như Tremor, Melody, The hum…