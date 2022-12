Bạn có thể là nạn nhân của 'stealthing' khi quan hệ tình dục

Tháng 10/2021, bang California trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ thông qua luật, quy định rõ stealthing chính là hành vi bất hợp pháp.

Stealthing /ˈstel.θɪŋ/ (danh từ): Tháo bao cao su khi quan hệ tình dục

Định nghĩa:

Stealthing là một trong số những từ mới được thêm vào Từ điển tiếng Anh Oxford năm 2022. Oxford định nghĩa stealthing là hành động hoặc thói quen tháo bao cao su khi quan hệ tình dục (hoặc đôi khi cố ý làm hỏng bao cao su trước khi quan hệ) mà bạn tình không biết và không đồng ý.

Từ năm 2010, stealthing đã được dùng để chỉ hành động quan hệ tình dục mà không tiết lộ với bạn tình rằng mình bị nhiễm bệnh qua đường tình dục (ví dụ HIV), thường là với mục đích lây bệnh cho bạn tình. Thời đó, stealthing được thảo luận nhiều trên các trang mạng trực tuyến. Một số người còn đăng mẹo để "stealthing" mà bạn tình không phát hiện ra.

Theo trang Dictionary.com, stealthing bắt đầu được chú ý vào tháng 4/2017 khi luật sư Alexandra Brodsky đăng một bài viết lên Columbia Journal of Gender and Law. Trong bài viết, bà Brodsky đã định nghĩa stealthing là hành vi tấn công tình dục và "gần giống hiếp dâm".

Đến tháng 10/2021, stealthing một lần nữa trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của truyền thông khi California trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ thông qua luật, quy định rõ stealthing chính là hành vi bất hợp pháp. Stealthing được xếp vào nhóm vi phạm dân sự. Những kẻ có hành vi stealthing không bị truy tố hình sự nhưng nạn nhân được phép nộp đơn kiện để đòi bồi thường thiệt hại.

Ngay sau khi luật được thông qua, bà Cristina Garcia, Ủy viên Hội đồng Lập pháp bang California, cùng các nhà lập pháp khác đã công bố kế hoạch để xếp stealthing vào nhóm vi phạm hình sự.

Ứng dụng của stealthing trong tiếng Anh:

- Stealthing is illegal in many countries because it is regarded as non-consensual sex.

Dịch: Tháo bao cao su khi quan hệ tình dục là hành vi bất hợp pháp ở nhiều nước vì nó được coi là quan hệ tình dục không thỏa thuận.

- Stealthing is considered sexual assault because it essentially turns a consensual sexual encounter (protected sex) into a nonconsensual one (unprotected sex).

Dịch: Tháo bao cao su khi quan hệ tình dục được coi là tấn công tình dục vì về cơ bản, nó biến việc quan hệ tình dục đồng thuận (quan hệ tình dục có sử dụng biện pháp bảo vệ) thành việc quan hệ tình dục không đồng thuận (quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ).