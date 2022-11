Bạn có bị 'infobesity' khi lên mạng?

Trong thời đại thông tin, infobesity khiến nhiều người mệt mỏi, uể oải và không thể tập trung.

Infobesity /ɪnfoʊˈbisɪti/ (danh từ): Quá tải thông tin.

Định nghĩa:

Infobesity (hay còn gọi là information overload) được định nghĩa là tình trạng liên tục tiếp nhận lượng lớn thông tin. Đặc biệt, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tập trung của con người.

Thuật ngữ quá tải thông tin được kết hợp giữa hai danh từ information (thông tin) and obesity (tình trạng thừa cân ở con người). Macmillan Dictionary gọi infobesity là "sự bất ổn của thế kỷ 21".

Khi công nghệ phát triển, thông tin trở thành "vua" vì con người có thể cập nhật tin tức mới mọi lúc, mọi nơi. Internet cung cấp thông tin, dữ liệu, hình ảnh bất tận khiến người dùng có xu hướng tiếp nhận một cách bừa bãi, không do dự.

Vấn đề là giống như việc ăn quá nhiều, việc tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc không phải điều có ích. Quá tải thông tin khiến nhiều người mệt mỏi, uể oải và không thể tập trung. Nhiều người cáu gắt vì bị cuốn theo thông tin tiêu cực trên mạng.

Ứng dụng của infobesity trong tiếng Anh:

- Nearly half of the UK's office workers are suffering from infobesity, the over-consumption of information.

Dịch: Gần một nửa số nhân viên văn phòng tại Anh đang bị quá tải thông tin - tình trạng tiếp nhận thông tin quá mức.

- Various sources of information like emails, search engines, news channels, social media and others are the main reasons causing infobesity in society.

Dịch: Các nguồn thông tin khác nhau như email, công cụ tìm kiếm, kênh tin tức, phương tiện truyền thông xã hội... là những lý do chính gây ra quá tải thông tin.