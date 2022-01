Bán chứng chỉ thuyền trưởng giả cho ngư dân

Ông Hải câu kết với nhiều người ở Bình Định làm giả con dấu, tài liệu hành nghề đánh bắt thủy sản và bán mỗi chứng chỉ cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Bình Định công bố kết quả bước đầu điều tra vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại thị xã Hoài Nhơn.

Cảnh sát cáo buộc Nguyễn Tấn Hải (ngụ thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ mưu trong vụ án. Tuy nhiên, ông này đang bị tai biến nên được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Năm 2018, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 23 yêu cầu tàu cá khi hoạt động phải có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu ở thị xã Hoài Nhơn cố tình không cử lao động tham gia các lớp đào tạo để được cấp chứng chỉ theo quy định mà tìm cách đối phó, trong đó có việc tìm mua chứng chỉ giả.

Công an Bình Định điều tra, thu giữ nhiều tài liệu, chứng chỉ giả. Ảnh: M.N.

Biết ngư dân có nhu cầu này, ông Hải đã móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã Hoài Nhơn làm giả các loại chứng chỉ, bán cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt, khám xét 5 đối tượng ở địa phương về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, Công an Bình Định còn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với 11 người khác.

Khám xét nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và hàng trăm bản photo chứng chỉ giả các loại. Bước đầu giám định, Công an Bình Định xác định 28 chứng chỉ bán cho ngư dân là giả.