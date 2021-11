Bắn chết bạn khi giải quyết mâu thuẫn giúp người yêu

Trong lúc nổ súng về phía đối phương, Kiên từ phía sau bắn trúng đầu một người trong nhóm khiến nạn nhân tử vong.

VKSND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Nhựt (31 tuổi), Phạm Trần Trung Kiên (25 tuổi), Phan Trang Chủ (20 tuổi), Trần Minh An (21 tuổi) và Nguyễn Văn An (25 tuổi, cùng ở tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người.

Nhựt, Kiên, Chủ và An còn bị truy tố thêm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

VKSND tỉnh Tiền Giang cũng truy tố Nguyễn Minh Tân (20 tuổi, ở huyện Chợ Gạo) và 12 người khác, lần lượt về tội Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu, không tố giác tội phạm và Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khuya 9/12/2020, Kiên, Nhựt và Chủ cùng đến nhà Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (30 tuổi, ở phường 6, TP Mỹ Tho) để mượn 5 khẩu súng. Cả nhóm mang súng về nhà trọ ở xã Đạo Thạnh, chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái của Kiên.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Minh Anh.

Nhưng sau đó, Nhựt lại xảy ra mâu thuẫn với Tân và hẹn gặp mặt tại nhà của Đăng. Khoảng 0h30 ngày 10/12/2020, Tân cùng với 7 người trong nhóm đến nhà của Đăng.

Khi phát hiện nhóm của Tân đến, Nguyễn Văn An nổ hai phát súng nhưng không trúng ai và hô to “tụi nó tới”. Kiên, Nhựt, Đăng và Trần Minh An, mỗi người cầm một khẩu súng và bắn về phía đối phương.

Một người trong nhóm của Tân bị trúng đạn. Lúc nổ súng, Kiên đứng phía sau đã bắn trúng vào đầu Đăng, khiến người này gục ngã. Hai nhóm sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đăng tử vong, còn người bên nhóm của Tân bị thương tích 35%.

Sau khi đưa bạn đi cấp cứu, Tân cùng với nhiều người đi xe máy quay lại nhà Đăng, xông vào đập phá tài sản, gây mất an ninh nghiêm trọng. Một người trong nhóm của Tân lấy trộm đầu thu camera tại nhà Đăng.

Cơ quan tố tụng đã làm rõ Nhựt có vai trò chủ mưu cùng Kiên, Chủ, Trần Minh An và Nguyễn Văn An, trực tiếp phạm tội Giết người. Kiên là người nổ súng, trực tiếp gây ra cái chết cho Đăng.