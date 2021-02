Bạn biết gì về tiểu thuyết gia Kazuo Ishiguro?

3. Tác phẩm nào của Kazuo Ishiguro được trao giải Man Booker năm 1989? Never Let Me Go (tạm dịch: Mãi đừng xa tôi)

When We Were Orphans (tạm dịch: Khi chúng ta là trẻ mồ côi)

The Remains of the Day (tạm dịch: Tàn ngày để lại)

An Artist of the Floating World (tạm dịch: Người nghệ sĩ của thế giới nổi) The Remains of the Day được phát hành với tên tiếng Việt là Tàn ngày để lại. Đây được xem là một trong những tác phẩm văn chương hư cấu thành công nhất của Kazuo Ishiguro. Được ra mắt năm 1989, Tàn ngày để lại nhanh chóng đem đến thành công lớn cho Kazuo và giúp ông giành chiến thắng tại giải Man Booker năm 1989. Nó cũng được xem là tác phẩm kinh điển của nền văn học thế giới. Ảnh: DW.