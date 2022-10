Bạn biết gì về dòng game Thiên Long Bát Bộ?

Tính năng kinh điển nào trong Thiên Long Bát Bộ bản PC được đưa vào bản Thiên Long Bát Bộ 2 VNG? Sạp bày bán, giao dịch tự do

Mạnh hóa

Lai trân thú

Kỹ năng sống Giao dịch tự do, sạp bày bán được xem là cầu nối từ bản PC lên mobile của của Thiên Long Bát Bộ 2 VNG. Đây là tính năng không mới, nhưng độc đáo ở các game mobile hiện nay. Game thủ có thể tự do giao dịch, ngồi bày sạp bán các vật phẩm tại Lạc Dương như bản PC.