Bản án dành cho người đàn ông ở Nga sát hại bạn gái

Vào tháng 3/2022, mọi người mới biết Gretta đã chết. Thi thể cô gái được tìm thấy trong chiếc vali ở ghế sau ôtô bị hỏng.

Do mẹ nghiện rượu, bố không thừa nhận con, Gretta Vedler (họ khi sinh ra là Pavlenko) được bà ngoại nuôi dưỡng. Năm 16 tuổi, Gretta đến Moscow tìm việc làm, sau đó vào học tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN). Là nhân viên quan hệ công chúng, cô tham gia các dự án Internet và kiếm được nhiều tiền.

Phát hiện người yêu là gái gọi

Khi Dmitry Korovin (23 tuổi), nghi phạm giết Gretta bị bắt, những người quen nói họ cũng nghi ngờ Dmitry sát hại Gretta. Cặp này là bạn học thời phổ thông ở Lipetsk. Dmitry thường vay tiền của Gretta và nợ cô một triệu rúp. Dmitry giết Gretta để quỵt nợ.

Còn theo lời khai của Dmitry, Gretta bị giết vì nguyên nhân hoàn toàn khác. Sau khi bỏ trường luật, Dmitry đến Moscow với Gretta. Họ thuê nhà sống chung. Theo điều tra viên Farrukh Sokhibov, Dmitry khai để đảm bảo mức sống cao của người yêu, thường vay nợ. Dmitry cho Gretta tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, trả tiền học tại RUDN và đi nước ngoài. Dmitry kinh doanh ôtô đã qua sử dụng để lấy tiền trả lãi cho các khoản vay.

Hung thủ Dmitry Korovin.

Một lần, Dmitry lấy điện thoại di động của Gretta, lén đọc các tin nhắn và nhận ra Gretta là gái gọi. Những người đàn ông lạ gửi tin nhắn nêu số tiền, thời gian và nơi cô cần tới. Khi cãi nhau, Gretta thừa nhận làm công việc đó từ năm 16 tuổi và hứa từ bỏ. Sau đó, Dmitry lại lén kiểm tra điện thoại và biết cô ấy vẫn làm công việc cũ. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Dmitry và Gretta tan vỡ dù vẫn là người yêu của nhau.

Vào tháng 2/2021, Dmitry và Gretta mua chai rượu đắt tiền, thuê phòng trong khách sạn ở trung tâm Moscow. Theo F.Sokhibov, Dmitry khai họ uống khá nhiều và cãi nhau. Dmitry nói với Gretta rằng mại dâm là thuốc độc, còn cô ấy gọi Dmitry và bố mẹ của anh ta là người kẻ lừa đảo.

Lấy trộm tiền của người đã chết

Dmitry khai trong tình trạng say xỉn, Gretta lấy chai rượu đập vào mặt anh ta. Do cũng say rượu, Dmitry đấm liên tiếp vào đầu làm Gretta bất tỉnh rồi lấy chiếc gối đè lên mặt khiến Gretta không thở được. Khi tỉnh rượu sau đó, anh ta nhận ra Gretta đã chết. Dmitry giấu thi thể Gretta dưới gầm giường và treo biển "không làm phiền" trước cửa phòng.

Anh ta tìm kiếm thông tin trên Internet về cách loại bỏ mùi hôi bốc lên từ thi thể nạn nhân, sau đó mua chiếc vali lớn và vài thứ khác. Thi thể của Gretta (cô ấy thấp, bé) được quấn chặt và đưa vào chiếc túi, sau đó đặt vào vali cùng các gói than hoạt tính, axit citric. Anh ta quấn quanh vali nhiều lớp băng dính loại chống ẩm tốt nhất. Dmitry đưa chiếc túi đựng vali đó vào cốp ôtô và chở về Lipetsk.

Theo cơ quan điều tra, sau khi sát hại Gretta, Dmitry lấy điện thoại của cô và lấy trộm 1,5 triệu rúp trong tài khoản. Ngoài ra, hắn giả danh Gretta để lừa mượn 700.000 rúp. Là người thân duy nhất, mẹ của Gretta gần như không liên lạc với con. Người trình báo Gretta mất tích là một trong các “khách hàng” của cô.

Gretta Vedler bị Dmitry sát hại.

Dmitry giấu vali chứa thi thể của Gretta trong gara ở ngoại ô Lipetsk suốt một năm. Theo điều tra viên, Dmitry đã giải thích hắn yêu Gretta, nên không thể “vứt bỏ cô ấy” và không quyết định được địa điểm, cách chôn cất. Do sắp đến sinh nhật của người yêu, Dmitry đã di chuyển chiếc vali chứa thi thể Gretta tới nhà bố mẹ rồi đặt vào ghế sau chiếc ôtô bị hỏng. Cơ quan điều tra tìm thấy chiếc vali ở đó vào ngày 13/3/2022 (ngày sinh nhật của Gretta).

Dmitry thừa nhận hành vi phạm tội và bị xét xử về các tội giết người, lừa đảo, trộm cắp tài sản. Ngày 13/4, Tòa án quận Presnensky, Moscow, đã tuyên phạt Dmitry 15 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt.