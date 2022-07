Bán 7 thanh niên sang Campuchia với giá 300 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Đức (SN 1990, ngụ Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán người.

Liên quan đến vụ án này, Đồn Biên phòng Ia O (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cũng ra quyết định khởi tố vụ án mua bán người trong vụ công dân xã Ia O bị lừa đảo sang Campuchia làm việc. Đồn Biên phòng Ia O đã bàn giao đối tượng Trần Quang Quyết (SN 2001, ngụ xã Ia Đal, H.Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) cho cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng Quyết. Trước đó (đầu tháng6), 7 thanh niên gồm: Puih Đại (SN 1999); Puih Môi (SN 2004); Ksor Jối (SN 2004); Puih Chiêu (SN 2003) và Ksor Gun (SN 1999); Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2006) cùng ngụ xã Ia O, H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao". Chỉ sau một tuần sang Campuchia, các thanh niên này gọi điện cầu cứu về gia đình gửi tiền chuộc thân 100-150 triệu đồng mỗi người. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập các tổ công tác đến TPHCM, Nghệ An và một tổ ở tại địa bàn xã Ia O khẩn trương phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an huyện Ia Grai triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an TPHCM, Nghệ An, Đắk Lắk, Kon Tum điều tra, mở rộng vụ án. Theo điều tra ban đầu, người môi giới qua mạng, dẫn đường, giới thiệu việc làm cho 7 thanh niên tại xã Ia O là đối tượng Trần Quang Quyết. Vì thiếu tiền trả nợ, Quyết lên mạng xã hội đăng tuyển dụng việc làm rồi thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi nắm được thông tin nạn nhân, Quyết liên lạc với nhiều đối tượng trong đó có Phan Ngọc Đức - người trực tiếp móc nối để đưa 7 thanh niên vượt biên sang Campuchia. Sau đó, Quyết đến Đồn Biên phòng Ia O đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đến thời điểm bị bắt, Đức khai đã bán 7 nạn nhân ở xã Ia O cho đối tượng ở Campuchia thu về số tiền trên 300 triệu đồng và chia cho Quyết 128 triệu đồng. 7 thanh niên ở xã Ia O qua các kênh và được sự giúp sức của cơ quan chức năng đã được giải cứu về với gia đình.

