Bamboo Airways khai trương phòng vé Côn Đảo từ 1/4

Sau Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Bamboo Airways tiếp tục khai trương phòng vé tại trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là phòng vé thứ 5 của hãng bay này.

Sáng 1/4, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bamboo Airways tổ chức lễ khai trương phòng vé đầu tiên tại Côn Đảo. Sự kiện có sự tham gia của các đại diện lãnh đạo huyện Côn Đảo; ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó tổng giám đốc thường trực Bamboo Airways, nhiều nhà báo, phóng viên và đông đảo người dân tại đây.

Phòng vé Bamboo Airways tại Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4.

Ông Nguyễn Mạnh Quân cho biết, bên cạnh quá trình mở rộng mạng bay, hoạt động mở rộng kênh phân phối tại Côn Đảo cũng được hãng nhanh chóng triển khai. Nền móng vững chắc đầu tiên là phòng vé Bamboo Airways tại trung tâm huyện Côn Đảo.

“Đến với phòng vé, người dân huyện đảo cùng du khách sẽ dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ của Bamboo Airways, nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ nhân viên phòng vé. Đây là điểm chạm dịch vụ tiếp theo, giúp Bamboo Airways đồng bộ dịch vụ định hướng 5 sao từ mặt đất đến trên không, đồng thời tái khẳng định mục tiêu khai thác đi kèm đầu tư đồng bộ, toàn diện của Bamboo Airways tại đây”, ông Nguyễn Mạnh Quân nói.

Phó tổng giám đốc thường trực Bamboo Airways kỳ vọng phòng vé của hãng tại Côn Đảo sẽ là cầu nối hiệu quả để giao tiếp với khách hàng, kịp thời tiếp nhận những đánh giá, đóng góp từ hành khách, từ đó nâng cấp dịch vụ, đem trải nghiệm hài lòng đến khách hàng.

Tại sự kiện, đại diện huyện ủy Côn Đảo cho biết, việc di chuyển bằng đường hàng không đến Côn Đảo dần thuận tiện, dễ dàng hơn, nhất là với sự tham gia của Bamboo Airways. Tính riêng quý I, sân bay Côn Đảo ước chừng đón gần 221.000 lượt khách, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước.

“Sự kiện khai trương phòng vé Bamboo Airways tại Côn Đảo mang nhiều ý nghĩa không chỉ với Bamboo Airways mà còn với huyện Côn Đảo trong giai đoạn phát triển mới sau dịch bệnh, mang đến cho người dân và du khách đến Côn Đảo tiếp cận mới dịch vụ của Bamboo Airways”, đại diện huyện uỷ Côn Đảo nói.

Ông Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại sự kiện.

Đặt tại tổ 2, khu 8 đường Phạm Văn Đồng, phòng vé Bamboo Airways có vị trí đẹp khi nằm tại trung tâm huyện Côn Đảo, cách sân bay 15 km, gần kề các điểm đến nổi tiếng như nghĩa trang Hàng Dương, chợ Côn Đảo…

Với diện tích hơn 80 m2, thời gian hoạt động 7h-20h hàng ngày, phòng vé Bamboo Airways tại Côn Đảo phục vụ đầy đủ dịch vụ gồm đặt vé, đổi vé các đường bay của Bamboo Airways; mua combo sản phẩm và dịch vụ bay bổ sung của hãng; tư vấn đặt chỗ miễn phí; xuất vé trực tiếp; làm thẻ hội viên Bamboo Club miễn phí; nâng hạng ghế và các dịch vụ đi kèm…

Khi có nhu cầu cập nhật các chương trình ưu đãi mới nhất của hãng hay nhận tư vấn thông tin, giải đáp thắc mắc, khách hàng tại Côn Đảo có thể đến trực tiếp phòng vé hoặc liên hệ hotline 0334663959 - 0379906838 để được nhân viên phòng vé hỗ trợ nhanh chóng và đầy đủ.

Phòng vé Bamboo Airways tại Côn Đảo rộng hơn 80 m2, thời gian hoạt động 7h-20h hàng ngày, phục vụ đầy đủ dịch vụ.

Dịp khai trương phòng vé Côn Đảo, Bamboo Airways triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn để tri ân khách hàng. Cụ thể, những khách đầu tiên đến phòng vé khung giờ 10h-11h ngày 1/4 và phát sinh giao dịch mua vé các chặng bay nội địa của Bamboo Airways được tặng vé máy bay khứ hồi miễn phí (số lượng vé có hạn, ưu đãi có thể kết thúc sớm khi hết vé).

Cũng trong ngày khai trương, Bamboo Airways triển khai ưu đãi giảm 20% giá vé các đường bay đi/đến Côn Đảo, giảm 50% giá vé các đường bay nội địa còn lại của Bamboo Airways cho khách có hộ khẩu tại Côn Đảo, miễn phí thanh toán cũng như tặng kèm nhiều quà tặng cho tất cả khách hàng thực hiện giao dịch tại phòng vé.

Dịp khai trương phòng vé Côn Đảo, Bamboo Airways triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn để tri ân khách hàng.

Côn Đảo là một trong những điểm đến nằm trong danh sách ưu tiên đưa vào khai thác khi Bamboo Airways bắt đầu bay thương mại. Tuy nhiên trước các hạn chế về hạ tầng hàng không tại Côn Đảo, hãng dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ phương án khai thác phù hợp với định hướng dịch vụ 5 sao.

Tháng 9/2020, Bamboo Airways đưa vào khai thác các đường bay thẳng đến Côn Đảo bằng tàu bay Embraer 195, trở thành một trong những hãng hàng không đầu tiên khai thác cùng lúc nhiều đường bay thẳng kết nối Côn Đảo. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những hãng đầu tiên vận hành phòng chờ thương gia riêng tại Côn Đảo, khai thác dịch vụ tiêu chuẩn hạng thương gia trên các đường bay Côn Đảo.

Đến nay, Bamboo Airways vận chuyển gần 140.000 lượt khách đi/đến Côn Đảo với 6 đường bay thẳng kết nối 3 miền đất nước. Từ sau Tết đến nay, Bamboo Airways vận chuyển hơn 70.000 lượt hành khách. Với 22-25 chuyến bay thẳng mỗi ngày, Bamboo Airways hoạt động tối đa công suất của hạ tầng hàng không Côn Đảo, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của hành khách.

Bamboo Airways là một trong những hãng hàng không đầu tiên khai thác cùng lúc nhiều đường bay thẳng kết nối Côn Đảo.

Theo số liệu thống kê tại cảng hàng không Côn Đảo, trong tháng 3, tổng dung lượng khách di chuyển trên tuyến bay TP.HCM - Côn Đảo ước đạt 45.400 lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tính trên toàn mạng bay đi/đến Côn Đảo, số lượng khách ước đạt 86.000 lượt, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, tăng 1,5 lần so với giai đoạn cao điểm hè 2020.

Việc tiếp tục đưa vào vận hành phòng vé tại Côn Đảo cho thấy chủ trương xác định nơi đây trở thành một trong những điểm đến chủ chốt của Bamboo Airways. Chiến lược này không chỉ góp phần gia tăng mức độ phủ sóng của thương hiệu Bamboo Airways trên các đường bay ngách, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.