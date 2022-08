Bám theo người đi ra từ ngân hàng để lấy trộm tiền

Lợi dụng đường vắng và chiếc ôtô không có người trông coi, người đàn ông đã dùng vật cứng đập vỡ kính ôtô của anh H. với mục đích trộm tài sản.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam đối với Lê Minh Nguyên Châu (SN 1978, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Khoảng 14h30 chiều 28/7, anh V.C.H. (SN 1983, trú TP Đà Nẵng) đến ngân hàng trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) để thực hiện giao dịch. Sau khi rời ngân hàng, anh H. đỗ ôtô trên đường Phan Phu Tiên (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).

Lợi dụng đường vắng và chiếc ôtô không có người trông coi, một người đàn ông dùng vật cứng đập vỡ kính ôtô của anh H. với mục đích trộm tài sản trong xe. Lúc này, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang trên đường tuần tra đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Công an quận Thanh Khê.

Lê Minh Nguyên Châu.

Qua điều tra, Cơ quan công an xác định đối tượng nói trên là Lê Minh Nguyên Châu. Thủ đoạn của Châu là đứng “canh” trước các ngân hàng. Khi có người đi từ ngân hàng ra và mang theo túi xách hoặc ví tiền, Châu chạy xe máy bám theo ôtô của họ và chờ thời điểm thuận lợi để đập kính xe.

Ngoài vụ đập kính ôtô của anh H nhưng chưa kịp trộm tài sản, Châu khai đã thực hiện 2 vụ tương tự trên địa bàn quận Thanh Khê, trộm được số tiền mặt là 13 triệu đồng và 170 USD .

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê, Châu là đối tượng từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Năm 1999, đối tượng này bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 24 tháng tù treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý.