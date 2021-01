Balenciaga, Louis Vuitton lăng xê trang phục dị trên sàn diễn

Balenciaga sáng tạo các thiết kế mang phom dáng khác lạ lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử tại sàn diễn Thu - Đông 2021.

Người mẫu Louis Vuitton mặc đồ hình tháp Eiffel

Ngày 21/1, Louis Vuitton gây chú ý với show diễn thời trang Thu - Đông 2021 bằng hình thức phát sóng trực tuyến. Lần này, giám đốc sáng tạo của hãng - Virgil Abloh - lấy cảm hứng từ bài luận Stranger in the Village do James Baldwin viết năm 1953 nói về cảm nhận của một người đàn ông da màu sống giữa Thụy Sỹ, ngụ ý liên quan đến sự thành công của nhà thiết kế da màu giữa nền văn hóa thời trang phương Tây. Dòng chữ "Tourist vs. Purist" xuất hiện trong clip giới thiệu nhằm giúp nhà mốt Pháp truyền tải thông điệp về sự học hỏi, khám phá điều mới mẻ từ cuộc sống trong những chuyến du lịch. Khái niệm này được thể hiện bằng loạt thiết kế đính kết hình tháp Eiffel, nhà thờ Notre Dame Paris hay các tòa nhà cao tầng ở New York, Mỹ. Chiếc túi Keepall được biến hóa trở thành máy bay, cùng loạt phụ kiện như ly cà phê giấy, tờ báo in chữ Louis Vuitton như điểm nhấn cho bộ sưu tập. Không chú trọng vào các thiết kế mang âm hưởng đường phố, Virgil Abloh tạo nên những bộ suit có cấu trúc cứng cáp được may đo cao cấp, hay áo dáng dài đi kèm chân váy trên nền họa tiết cổ điển. Đặc biệt, chi tiết kẻ caro, logo monogram của hãng được lồng ghép trên chiếc áo khoác ngoài, suit hay áo phao chần bông, sơ mi cầu vai dựng phồng cứng cáp tạo nên vẻ ngoài sành điệu cho người mặc. Ảnh: Vogue.

Balenciaga tung bộ sưu tập quái dị

Để mang đến sự mới lạ cho mỗi mùa mốt, Balenciaga ra mắt show diễn thông qua trò chơi điện tử Afterworld: The Age of Tomorrow. Mỗi nhân vật được hãng chọn các trang phục thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2021 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cùng màn kết khi người chơi phát hiện thanh kiếm trên đỉnh núi và nhận được quà tặng là bài tập hít thở rèn luyện sức khoẻ. Các thiết kế lần này của hãng vẫn xoay quanh những món đồ phom dáng oversized, quần jeans rách ống rộng hay kiểu áo khoác phao, hoodie, áo thun in slogan và đặc biệt là đường cắt xẻ trên trang phục để lộ phom dáng boots kim loại giống hình tượng các dũng sĩ trên đấu trường. Tay nghề thủ công của giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia còn được thể hiện thông qua lớp vải camo đính bên trong quần denim rách theo từng mảng. Ảnh: Vogue.

Dior thiết kế đồng phục cao cấp cho nam giới

Trong bộ sưu tập Thu - Đông, giám đốc sáng tạo Kim Jones kết hợp cùng nghệ sĩ Peter Doig tạo nên không gian như bức tranh trừu tượng được phóng to hòa quyện vào trang phục giống tác phẩm nghệ thuật. Sắc vàng của ánh nắng, màu nâu đất, xanh ngọc bích và xanh nhạt của bầu trời bao phủ lên từng thiết kế lấy cảm hứng từ đồng phục nghi lễ của Học viện Mỹ thuật Pháp. Những hàng nút ngôi sao lấp lánh do Marc Bohan thiết kế vào thập niên 1960. Áo khoác bomber, sơ mi lụa được thêu thủ công những mảng màu giống tranh trừu tượng mang lại vẻ thanh lịch, lãng mạn cho các quý ông. Ảnh: Vogue.

Prada "chơi đùa" với họa tiết hình khối

Bộ sưu tập nam giới đầu tiên nhà thiết kế Raf Simons kết hợp với Miuccia Prada nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu. Cách cả hai mang đến show diễn chính là thoát khỏi khuôn mẫu gò bó của phom dáng suit cổ điển, thay vào đó sự điểm xuyết với xu hướng xắn tay áo để lộ áo thun dài bên trong in họa tiết hình học màu sắc. Các thiết kế áo khoác dáng dài, bomber oversized trở thành điểm nhấn đan xen với loạt thiết kế đồ romper chất liệu len nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể của nam giới. Giám đốc sáng tạo của nhà mốt Italy chia sẻ về ý tưởng: "Tôi và Miuccia Prada đã ngồi lại với nhau để tìm ra món đồ nào có thể hình dung rõ nét nhất về vẻ đẹp của nam giới. Chúng tôi đang tìm kiếm một món đồ biểu trưng cho tất cả cảm xúc mà cả hai thấy là hợp lý nhất. Chúng tôi tạo sự mới lạ bằng cách phối màu trải dài từ gam tối sẫm đến tông sáng rực rỡ". Ảnh: Vogue.