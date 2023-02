Balenciaga gặp khó

Năm 2022, Balenciaga phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn. Thương hiệu thời trang này nhận về nhiều ý kiến chỉ trích khi triển khai chiến dịch quảng cáo sử dụng hình ảnh trẻ em sai mục đích.

Theo Grazia, Balenciaga đang ngày càng tuột dốc, không còn là nhãn hàng được ưa chuộng đối với giới mộ điệu.

Chiến dịch truyền thông bị chỉ trích

Trong hình ảnh quảng bá của Balenciaga, một đứa trẻ đứng trên sofa ôm chú gấu bông đeo dây da nạm đinh tán.

Bức hình này đã tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía công chúng.

Nhiều người cho rằng đây là nội dung khiêu dâm bất hợp pháp. Balenciaga đã vi phạm luật quảng cáo và không được hưởng quyền tự do ngôn luận.

Chia sẻ với The Cut, đại diện Balenciaga cho biết: “Chúng tôi đang khởi kiện đơn vị thực hiện bộ hình.

Họ đã tung ra những hình ảnh mà Balenciaga chưa phê duyệt cho chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập mùa Xuân 2023”.

Sau đó, thương hiệu này đã từ bỏ việc kiện tụng và nhận hết trách nhiệm về mình. “Những chú gấu bông trong bộ sưu tập đó không nên dành cho trẻ em. Đây là một sai lầm của Balenciaga. Chúng tôi nhận lỗi trong việc kiểm duyệt hình ảnh”, đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Làn sóng chỉ trích lan tỏa mạnh mẽ, Balenciaga buộc phải phong tỏa hoạt động sản xuất, quảng bá, đóng cửa hàng loạt cửa hàng trên thế giới.

Từng kết hợp trong nhiều chiến dịch truyền thông, Kim Kardashian cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ hợp tác với thương hiệu này”.

Khách hàng quay lưng

Sau khi ồn ào lắng xuống, Balenciaga đã rục rịch quay lại các nền tảng mạng xã hội. Nhãn hàng này đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân với chú thích “Garde-Robe 23”.

Đây là bức hình trong bộ sưu tập được trình làng trong Tuần lễ thời trang cao cấp Paris 2023.

Tuy nhiên, bài đăng này không nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Từ tháng 12/2022, không có người nổi tiếng nào xuất hiện trong trang phục Balenciaga trên thảm đỏ.

Theo báo cáo xếp hạng của Lyst (nền tảng tìm kiếm, mua sắm hàng đầu thế giới), Balenciaga đã không còn nằm trong top 10 thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất quý IV năm 2022. Thương hiệu này đã giảm 7 bậc, xuất hiện ở vị trí thứ 11.

Hãng cũng không có sản phẩm lọt top 10 món đồ thời trang ấn tượng. Bộ sưu tập của nhãn hàng đã bị các nhà bán lẻ lớn như Net-a-Porter, Farfetch, My Theresa, Matches Fashion loại bỏ.

Tuy vậy, vào ngày 21/1, giới mộ điệu thời trang vẫn bắt gặp Kim Kardashian mặc quần jean và đi bốt đến từ thương hiệu này. Nhiều fashionista tiếp tục đeo túi của Balenciaga tham dự Tuần lễ thời trang Copenhagen.

Thương hiệu cao cấp này đang nỗ lực tìm cách quay trở lại thị trường thời trang. Nhưng câu hỏi được nhiều người đặt ra: Liệu người tiêu dùng có tiếp tục ủng hộ Balenciaga hay không?

Hứa hẹn đem đến sự bất ngờ cho giới mộ điệu, song màn kết hợp mới của thương hiệu Nike và Tiffany & Co. lại tạo ra ý kiến trái chiều, khiến nhiều người thất vọng.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20. The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.