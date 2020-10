Bale chỉ còn là người hùng của quá khứ

Không thể tỏa sáng trước Royal Antwerp tại Europa League, tiền đạo Gareth Bale của Tottenham lãng phí cơ hội tốt nhất để có thể tìm lại sự tự tin.

Tottenham cho Bale nhiều thứ, trừ thời gian. Vì điều đó, HLV Jose Mourinho chỉ có thể kiên nhẫn với số 9 của CLB tới phút 58, trước khi quyết định rút mũi nhọn này khỏi sân trong trận gặp Antwerp tại Europa League rạng sáng 30/10.

Thêm một trận đấu nữa cựu sao Real im hơi lặng tiếng. Anh vẫn chưa cho thấy được giá trị và đẳng cấp có thể mang tới sự khác biệt.

Cú đề-pa chậm chạp của Bale

138 phút là thời gian Bale thi đấu tới nay trong lần thứ 2 khoác áo Tottenham. Anh chơi 3 trận, trong đó được "Người đặc biệt" xếp đá chính trong chuyến làm khách đến Bosuilstadion (Bỉ) của Antwerp.

Đối thủ không phải kẻ ngáng đường khó chịu. Giá trị cả đội hình của họ tầm 52,7 triệu euro (theo ước tính Transfermarkt), còn ngôi sao 31 tuổi người xứ Wales là 25 triệu euro.

Thế nhưng, trong 58 phút thi đấu trên sân, Bale vô hại. Anh có 37 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 77,4%, có 2 pha dứt điểm, 0 cơ hội và 0 đường chuyền tạo cơ hội quyết định.

Bale chưa có bàn thắng hay pha kiến tạo nào trong 3 trận góp mặt. Ảnh: Getty.

Cựu sao Real hoàn toàn mờ nhạt trên hàng công đại diện thành London và dường như chỉ còn là người hùng quá khứ. Những gì anh thể hiện uể oải và thiếu sinh khí.

Ngôi sao đáng xem nhất gây thất vọng, Tottenham gục ngã 0-1. HLV Mourinho không thể chấp nhận màn trình diễn của đội nhà, và ông nổi cơn thịnh nộ.

"Nếu có thể, tôi đã thay 11 cầu thủ rồi. Antwerp có được điều mà họ xứng đáng. Đội chơi tốt hơn giành chiến thắng", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với Metro.

Bale nhập cuộc quá chậm chạp ở nơi nâng tầm đẳng cấp cho anh. Trong 3 trận cầu thủ này góp mặt, Tottenham chỉ thắng được LASK tại Europa League.

Làn sóng CĐV chỉ trích Bale bắt đầu xuất hiện. Trên mạng xã hội, người dùng đùa cợt Tottenham giành kết quả tốt hơn khi không có tay săn bán 31 tuổi xuất hiện.

Gặp West Ham hôm 18/10, Son Heung-min và Harry Kane làm những gì hay nhất có thể. Sau 16 phút, Tottenham dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-0.

Phút 72 của trận đấu, Bale được HLV Mourinho đưa vào sân và có màn ra mắt đáng quên. Anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn và để rồi tình huống phung phí ấy khiến đội nhà mất điểm phút chót.

Gặp LASK, Bale cũng không để lại nhiều ấn tượng và thậm chí chẳng tung ra được cú sút. Rõ ràng, tiền đạo người xứ Wales đang vay mượn sự kiên nhẫn của HLV Mourinho, nhưng lại phung phí cơ hội đáng tiếc.

Chia sẻ với truyền thông, Bale cho rằng cần thêm thời gian để phát huy hết khả năng. Tuy vậy, HLV Mourinho có lẽ nhìn ra được vấn đề cốt lõi ở cậu học trò. Bale không còn xuất sắc như trước.

"Đây không phải ngày của Bale. Cậu ấy vẫn đang cố gắng để có được thể lực và độ nhạy bén tốt nhất. Tuy vậy, nhìn những gì Bale thể hiện hôm nay, tôi không thấy có sự sáng tạo nào", HLV Mourinho nói sau trận thua 0-1 trước Antwerp.

Bale đang phung phí cơ hội tại Tottenham. Ảnh: Getty.

Bale nên sớm trở lại

Bale chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn để đền đáp sự tin tưởng của HLV và người hâm mộ. Tuy vậy, anh sẽ làm điều đó bằng cách nào?

"Nhìn cách Bale thi đấu, tôi thấy cậu ấy mất đi tốc độ. Tiền đạo này dường như chưa lấy lại được thể trạng tốt nhất. Bale đã 31 tuổi và phải học lại cách thích nghi với trận đấu", cựu tiền vệ Jamie O’Hara của Tottenham nói về Bale.

Jamie O’Hara còn cho rằng người hâm mộ khó thấy được Bale thực hiện những pha dốc bóng tốc độ bên hành lang trái như thời đỉnh cao. Thay vào đó, cựu sao Real được cho là chỉ còn phù hợp với vai trò kiến thiết.

So về tốc độ, Bale không thể so với Son Heung-min, tiền đạo người Hàn Quốc đang sung mãn và có phong độ cao khi đã ghi 10 bàn sau 9 trận trên mọi đấu trường. Còn trong vai trò cầu thủ kiến tạo, Harry Kane là ông vua ở "The Lilywhites" (biệt danh Tottenham) với 8 đường chuyền dọn cỗ.

Tại Tottenham, Son Heung-min và Harry Kane đang sắm vai cặp song sát lợi hại. Họ liên tục ghi những bàn thắng để mang về kết quả ấn tượng cho CLB.

Đôi lúc, nhiều người thậm chí quên mất trong đội hình Tottenham vẫn còn Gareth Bale, bởi lẽ Son và Kane đã làm xuất sắc công việc của tiền đạo và hoàn toàn làm lu mờ người đồng nghiệp đắt giá.

Bale từng là ngôi sao đáng chờ đợi ở Tottenham. Tuy nhiên, nửa tháng trôi qua từ ngày cựu sao Real tái xuất trên đất Anh và người hâm mộ vẫn chưa được thấy siêu phẩm mà ngôi sao người xứ Wales thường xuyên làm.

Có thể vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào về Bale. Tuy vậy, mũi nhọn này cần sớm chứng minh giá trị nếu không muốn trượt dài, để rồi mất niềm tin và bị nhấn chìm.

Trong tháng 11, Tottenham sẽ lần lượt chạm trán Man City và Chelsea. Đó toàn thử thách cực đại, nhưng cũng là thời cơ để Bale cho thấy vẫn là ngôi sao trong những trận đấu lớn.

Thế giới không vì một người mà dừng lại. Thời gian cũng không chờ đợi Bale. Nếu sớm tìm lại cảm giác ghi bàn quen thuộc, mọi thứ sẽ đổi khác rất nhiều với ngôi sao 31 tuổi.