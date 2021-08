Người chơi cần tìm số dựa trên những gợi ý cho sẵn.

Cho phép tính (ABC) / 5 = A x B x C, người chơi hãy tìm A, B, C. Lưu ý, A, B, C là số có một chữ số từ 1 đến 9, ba số này đều không trùng nhau.

Bài toán được trang MindYourDecisions chia sẻ, thu hút gần 150.000 lượt xem. Theo bạn, làm thế nào để giải quyết bài toán này?

Bạn đọc có bài toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email giaoduc@zing.vn.