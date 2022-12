Bài toán kiểm soát cholesterol trong mùa lễ hội cuối năm

Kiểm soát mức cholesterol có thể khó khăn khi bạn phải đối mặt với những bữa tiệc tràn ngập món ăn yêu thích dịp cuối năm.

Dịp lễ cuối năm là thời điểm mọi người không thể tránh khỏi những lời mời tham dự tiệc - nơi tràn ngập đồ ăn nhiều dầu mỡ, khó kiểm soát được lượng kcal nạp vào cơ thể.

Nếu bạn không có nhiều hạn chế về chế độ ăn uống, việc thưởng thức những món ăn ngày lễ sẽ rất dễ dàng. Tuy nhiên, những người có lượng cholesterol cao sẽ cảm thấy lo lắng về cách họ quản lý lượng cholesterol và thưởng thức những món ăn yêu thích tại các bữa tiệc.

Theo CDC, hơn 94 triệu người Mỹ trên 20 tuổi có lượng cholesterol cao (trên 200 mg/dL). Nếu không được điều trị, cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Đây là mối quan tâm nghiêm trọng mà người bị cholesterol cao cần chú ý để bám sát mục tiêu và quản lý mức cholesterol nạp vào cơ thể.

Hạn chế tiêu thụ phô mai

Một mẹo hữu ích, đặc biệt là trong các bữa tiệc ngày lễ tổ chức vào buổi tối, là tránh ăn phô mai nếu bạn có thể.

Tiến sĩ Lisa Young, thành viên ban Cố vấn Chuyên gia Y tế của Eat This Not That, cho biết: "Phô mai có nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol trong cơ thể. Nó cũng chứa nhiều calo và dễ dẫn đến tăng cân nếu bạn ăn quá nhiều".

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị tiêu thụ khoảng 6% hoặc ít hơn lượng calo hàng ngày của bạn từ chất béo bão hòa, tức là khoảng 13 gam.

Các loại phô mai như parmesan, brie và cheddar đều có hàm lượng chất béo bão hòa cao hơn, vì vậy bạn nên hạn chế tiêu thụ những loại này.

Phô mai chứa nhiều calo và dễ dẫn đến tăng cân nếu bạn ăn quá nhiều. Ảnh: Healthline.

Uống rượu vừa phải

Trong những buổi tiệc cuối năm, rất khó để bạn từ chối một ly rượu vang để làm ấm cơ thể trong thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, nếu bạn đang chiến đấu với lượng cholesterol cao, hạn chế uống rượu là chìa khóa.

Tiến sĩ Lisa Young nói: “Quá nhiều đồ uống có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu và uống quá nhiều rượu sẽ tạo ra lượng calo không cần thiết. Nếu bạn định uống rượu trong bữa tiệc ngày lễ, hãy uống một lượng vừa phải. Một ly mỗi đêm đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới".

Có nghiên cứu liên quan đến việc uống nhiều rượu và cholesterol cao, như tiến sĩ Lisa Young đã đề cập. Nếu bạn có lượng cholesterol cao, cách an toàn nhất với rượu là bạn nên uống một lượng vừa phải hoặc cố gắng tránh hoàn toàn.

Ăn nhẹ với các loại hạt trong bữa tiệc

Các loại hạt được phát hiện là giúp giảm mức cholesterol, vì vậy đây là một món ăn nhẹ cần có trong bữa tiệc.

Nghiên cứu đã phát hiện ra các loại hạt có thể giảm chỉ số LDL cholesterol trong máu, cũng như chất béo trung tính, trọng lượng cơ thể, chỉ số BMI và huyết áp (trong một số trường hợp).

Một nghiên cứu cho thấy hạt điều giúp tăng chỉ số HDL cholesterol trong máu và giảm huyết áp.

Nếu bạn lo lắng về việc ăn quá nhiều đồ ăn vặt trong bữa tiệc, hãy ăn nhẹ một số loại hạt trước đó.

Ăn các loại hạt trước khi bạn tới tham dự tiệc tối giúp giảm cảm giác thèm ăn. Ảnh: Shutterstock.

Ăn nhiều rau hơn trong bữa tối

Một cách khác mà bạn có thể kiểm soát mức cholesterol trong bữa tiệc là ăn nhiều rau. Điều này giúp bạn no nhanh hơn và có thể giảm bớt sự cám dỗ của những món nhiều chất béo khác, đồng thời giúp bạn nhận được lượng chất dinh dưỡng cần thiết.

Tiến sĩ Lisa Young cho biết: "Rau có nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, đồng thời giúp giảm cholesterol. Thêm vào đó, rau khá ít calo và bạn có thể thưởng thức chúng mà không lo tăng cân". Kiểm soát cân nặng là cách hữu ích để giảm mức LDL cholesterol trong máu.