Bài toán khó của ngành công nghiệp giải trí về đêm

Sau 2 năm đóng băng vì dịch Covid-19, quán bar, câu lạc bộ đêm trên khắp thế giới dần được mở cửa trở lại.

Lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội, giờ giới nghiêm và đeo khẩu trang. Đó là những điều tàn phá ngành công nghiệp giải trí về đêm trên thế giới trong 2 năm xảy ra đại dịch, theo Rolling Stone.

Trong bối cảnh bình thường mới, các hạn chế dần được nới lỏng, chủ sở hữu, người quản lý những địa điểm này chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại bất cứ khi nào có thể.

Dần hồi sinh

CNA đưa tin sau 2 năm bị hạn chế, các doanh nghiệp giải trí về đêm ở Singapore có triển vọng mở cửa trở lại khi các quy định khắt khe dần được dỡ bỏ.

Tất cả cơ sở kinh doanh ngành nightlife, bao gồm câu lạc bộ và quán karaoke, được phép mở cửa trở lại từ 19/4. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn vẫn được áp dụng, bao gồm đeo khẩu trang trong nhà, giãn cách ít nhất 1 m giữa các cá nhân và nhóm khi tháo khẩu trang.

Khách hàng cũng phải có kết quả test nhanh âm tính dưới sự giám sát trực tiếp hoặc từ xa của cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế Singapore phê duyệt nếu nơi đó tổ chức tiệc tùng.

Câu lạc bộ đêm ở Singapore chật kín người trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Cảnh tượng này đã vắng bóng suốt hơn 2 năm qua. Ảnh: Zouk Group.

Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 trên khắp đất nước từ ngày 21/3, theo Nikkei Asia. Theo đó, Tokyo và 17 quận khác sẽ không còn bị áp dụng “các biện pháp bán khẩn cấp” vốn yêu cầu quán bar và nhà hàng đóng cửa sớm, nhận ít khách hơn, ngừng phục vụ đồ uống có cồn.

Tùy mức độ dịch, các chính quyền địa phương có thể lựa chọn duy trì biện pháp phòng chống lây nhiễm virus riêng. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mô tả việc chấm dứt các hạn chế hiện nay là “giai đoạn chuyển tiếp sang trạng thái bình thường”.

Các hạn chế về giãn cách xã hội khắc nghiệt của Hong Kong (Trung Quốc) sẽ được nới lỏng từ ngày 21/4 nếu số ca mắc Covid-19 giảm. Tuy nhiên, các quán bar sẽ phải đóng cửa cho đến đợt nới lỏng thứ 2 (dự kiến vào cuối tháng 5).

Ben Leung Lap-yan, thuộc Hiệp hội câu lạc bộ và quán bar được cấp phép của Hong Kong, bày tỏ sự bi quan về việc 1.400 quán bar của thành phố sẽ sớm được phép mở cửa trở lại. Ông cho biết ngành nightlife đã phải chịu khoản lỗ 89,5 triệu USD /tháng sau khi buộc phải đóng cửa vào đầu tháng 1.

Ở châu Âu, theo DW, 20/3 được coi là “Ngày Tự do” ở Đức khi hầu hết hạn chế Covid-19 dần được dỡ bỏ. Các địa điểm giải trí về đêm và khách sạn đang dần hồi sinh sau 2 năm xảy ra đại dịch, khiến thu nhập trong lĩnh vực này giảm 40%.

Tại một số điểm nóng về dịch như thành phố Hamburg, chính quyền vẫn yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng và áp dụng quy tắc 2G plus trong hộp đêm (F0 khỏi bệnh, người tiêm đủ liều vaccine vẫn phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính).

Mọi người xếp hàng chờ vào quán bar ở Rotterdam, Hà Lan tối thứ 7 của tháng 2. Ảnh: Robin Utrecht/ANP/AFP.

Sau 3 tháng bị đóng băng, các hộp đêm của Pháp mở cửa trở lại từ ngày 16/2. Khách hàng trong bar và quán cà phê được phép ăn uống khi đứng tại quầy, theo The Guardian.

Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan Ernst Kuipers cho biết từ ngày 25/2, các quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ ở Hà Lan đều được phép hoạt động trở lại như trước đại dịch và lần đầu tiên hết công suất sau gần 2 năm.

Áo, Thụy Sĩ hôm 16/2 cũng thông báo dỡ bỏ hầu hết hạn chế phòng dịch. Động thái này tương tự ở Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy.

Ông Hans Kluge, giám đốc khu vực 53 quốc gia châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết hồi tháng 2 rằng độ phủ vaccine, sự xuất hiện của mùa xuân và biến thể Omicron suy yếu đã mở ra triển vọng về “khoảng thời gian dài yên bình” trong đại dịch.

Ở Mỹ, từ ngày 4/3, cuộc sống về đêm ở thành phố New York đã trở lại và đông đúc hơn bao giờ hết. Các chủ quán bar và câu lạc bộ cho biết doanh số bán đồ uống tăng mạnh. Doanh số bán hàng cũng tăng 20-30% trong tháng 2, so với cùng kỳ 2 năm trước.

Vui nhưng còn nỗi lo

Khi chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ hầu hết hạn chế Covid-19, Makoto Fujimori, quản lý quán izakaya (quán bar bình dân phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ) Sukehei ở Tokyo, cho biết: “Điều này có ý nghĩa rất lớn vì đây là thời điểm diễn ra các bữa tiệc chào mừng và chia tay của công ty”.

Theo Nikkei Asia, tại các doanh nghiệp ở xứ Phù Tang, người mới được tuyển dụng sẽ đến và cá nhân chuyển sang vị trí mới vào tháng 4. Sukehei hiện có thể đóng cửa lúc 23h thay vì 21h trước đó. Lượng khách hàng đang tăng đều đặn nhưng vẫn dao động ở mức khoảng 1/2 so với thời tiền Covid-19.

Từ cuối tháng 3 đến tháng 4 thường là thời gian bận rộn của các quán bar và câu lạc bộ đêm nhờ tiệc văn phòng hay tiệc sau khi ngắm hoa anh đào.

“Chúng tôi đã tuân thủ yêu cầu của Tokyo và có vẻ những nỗ lực này cuối cùng cũng sẽ được đền đáp”, Fujimori cho biết.

Taiko Chaya, quán izakaya ở Tokyo, nhận được 1-3 triệu yen/tháng (8.400- 25.200 USD ) từ khoản viện trợ của chính phủ vì tuân thủ các yêu cầu về giờ làm việc. Tuy nhiên, chúng không thể bù đắp hoàn toàn doanh thu bị mất và cơ sở này đã sống mòn trong tình trạng bấp bênh.

“Khi không còn sự hỗ trợ của chính phủ, quán bar của chúng tôi sẽ sớm ngừng hoạt động nếu không có đủ khách”, Mitsuru Saga, quản lý của Taiko Chaya, nói. Anh lo rằng mọi người có thể đã quen với việc ở nhà.

Cuộc sống về đêm ở Nhật Bản được mong chờ phục hồi như thời trước dịch. Ảnh: Twitter.

Tin tức về việc ngành nightlife của Singapore mở cửa trở lại là sự nhẹ nhõm đối với các doanh nghiệp giải trí về đêm. Tuy nhiên, họ cũng phải chạy đua để chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, theo CNA.

“Chúng tôi đã chờ đợi tin tức này hơn 2 năm nay. Chúng tôi đóng cửa ngành công nghiệp lâu hơn hầu hết quốc gia và thành phố khác trên thế giới nên tôi rất vui”, Andrew Li, giám đốc điều hành của Zouk Group, nói.

Joseph Ong, CEO 1-Group - công ty điều hành một số quán bar và câu lạc bộ, cho biết đối với các doanh nghiệp giải trí về đêm, khách hàng quen có thể thấy phiền phức trước yêu cầu xét nghiệm. Tuy nhiên, theo ông, đó là điều cần thiết để tránh rủi ro.

Hiệp hội Kinh doanh Cuộc sống Về đêm Singapore (SNBA) lặp lại điều này và nói thêm rằng các quy định có thể được nới lỏng khi tình hình Covid-19 ổn định hơn.

Andrew Li của Zouk Group nói thêm rằng nhu cầu về cuộc sống về đêm bị dồn nén cũng sẽ tạo ra làn sóng “đi chơi trả thù”.

“Việc test nhanh có giám sát thay vì xét nghiệm PCR cũng là bước đi đúng hướng. Thành thật mà nói dù vẫn có các quy tắc, chúng tôi có thể tạo ra trải nghiệm thú vị cho khách hàng”, ông nói.

Đối với các doanh nghiệp như chuỗi karaoke gia đình Teo Heng, các biện pháp an toàn được áp dụng tương tự như những cơ sở F&B, ví như phải đeo khẩu trang trừ khi ăn uống.

“Những điều này sẽ không ngăn cản mọi người trở lại và hát vì họ đã chấp nhận điều này là bình thường mới”, Jean Teo, giám đốc của Teo Heng, nói.

Mọi người vui chơi, ăn uống tại Boat Quay của Singapore tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.

Còn hơn một tuần trước khi có thể mở cửa trở lại, các doanh nghiệp đang cố gắng khiến cho hoạt động của mình đi vào nề nếp.

Kể từ đầu tháng 4, Teo Heng đã nhận được hơn 100 cuộc gọi về việc đặt chỗ. Máy móc đã không được sử dụng trong 2 năm nên các cơ sở phải kiểm tra để đảm bảo rằng chúng vẫn có thể sử dụng hoặc thay thế khi cần.

Đối với Zouk Group, việc tăng cường nhân lực trong vòng 2 tuần sẽ là một trong những thách thức lớn nhất.

“Hai năm qua quá khó khăn. Chúng tôi từng có đội ngũ nhân viên có thể phục vụ 1.200 khách hàng nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 30-40%”, Li nói.

SNBA nhận định dù có nhiều khó khăn và gấp gáp, các doanh nghiệp vẫn sẵn lòng trải qua để vực dậy ngành nightlife.

Tình hình cũng khả quan ở New York (Mỹ). Kể từ khi quy định về khẩu trang được dỡ bỏ, các chủ quán bar và câu lạc bộ đêm ở thành phố chứng kiến những đám đông xếp hàng dài mỗi ngày, theo The New York Times.

“Đó là cú sốc”, Abraham Merchant, chủ một số quán bar ở New York, nói và cho biết thêm tất cả cơ sở của anh đều chứng kiến doanh số bán hàng tăng vọt. “Tôi và nhân viên cố gằng tìm lý do. Tôi nghĩ nguyên nhân chính là do nhu cầu bị dồn nén”.

Những người khác cho rằng cư dân New York quay trở lại cuộc sống về đêm sau khi các biến chủng Delta và Omicron không còn là mối đe dọa.

Đám đông xếp hàng đợi vào quán bar House of Yes ở New York vào tháng trước. Ảnh: Gabby Jones/The New York Times.

“Rất nhiều người đã chuyển đi trong dịch, nhưng bây giờ đám đông mới đang chuyển đến. Họ muốn dành thời thời gian khám phá các quán bar địa phương và gặp gỡ hàng xóm mới”, Richie Romero, chủ sở hữu Hidden Lane Bar - quán cocktail mở gần Quảng trường Union ở Manhattan, nói.

Samantha Caviz, người dẫn chương trình và phục vụ tại Hudson Hound - quán bar Ailen trên phố Hudson ở Greenwich Village, cho biết: “Bão tuyết hay mưa không thành vấn đề. Mọi người vẫn sẽ xuất hiện Đến 18h thứ 7, bạn chỉ có thể vào trong khi những người khác rời đi”.

David Rabin, nhà điều hành cuộc sống về đêm kỳ cựu, cho biết luôn có đám đông phục vụ khách du lịch và nhân viên văn phòng - 2 nhân khẩu học chưa trở lại mức trước đại dịch.

“Về cơ bản, chúng tôi đã mở đầu với 3 kịch bản trong đầu: xấu, vừa phải và tốt. Nhưng chúng tôi chắc chắn ở mức tốt hoặc hơn thế. Chúng tôi rất sốc và rất xúc động. Nếu tiếp tục, chúng tôi có thể sẽ có mùa hè tuyệt vời nhất từng có”, ông nói.

Khách hàng quen của quán bar và câu lạc bộ có cảm xúc lẫn lộn. Một số cảm thấy thất vọng vì phải chờ đợi, trong khi những người khác xem đó là một phần của niềm vui.

Có người cũng cảnh giác về việc ăn mừng quá sớm. Họ biết rõ rằng một biến thể mới có thể khiến ngành công nghiệp cuộc sống về đêm đóng băng trở lại.

Jim Carden, chủ một số quán bar ở quận Brooklyn, cho biết: “Mùa hè năm 2021, chúng tôi được tận hưởng vui mừng dù chỉ một chút rồi bị biến chủng Omicron lấy mất. Nhưng hiện tại, ánh sáng cuối đường hầm lại xuất hiện và nếu bạn có thể vượt qua, nó sẽ rất xứng đáng”.